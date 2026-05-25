לפיד בתגובה ראשונה להצעה הדרמטית של המפלגות החרדיות

במפלגת 'יש עתיד' מגיבים לדיווח על היוזמה של המפלגות החרדיות להקים ממשלה חלופית ללא בחירות

מפלגת יש עתיד יוצאת הערב (שני) בהצהרה לוחמנית וחד-משמעית, ומבהירה כי אין בכוונתה לשתף פעולה עם המהלכים הפוליטיים החשאיים שמנסות להוביל המפלגות החרדיות מאחורי הקלעים של הכנסת.

בתגובה רשמית שפרסמה המפלגה, מתייחסים בסביבתו של יאיר לפיד לדיווחים ולשמועות בימים האחרונים, לפיהם נציגים חרדים בוחנים אפשרות להפיל את הממשלה הנוכחית באמצעות מהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי – הקמת ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית ללא הליכה לקלפיות.

"שומעים את כל התדרוכים של החרדים על אי אמון קונסטרוקטיבי", מסרו ביש עתיד. "לא נולדנו אתמול, מכירים את כל התרגילים האלה, ואנחנו לא פה בשביל לעזור להם להעלות מחירים אצל נתניהו".

"לא יהיה שום דיל על הגיוס"

במפלגת האופוזיציה מבהירים כי קווי היסוד שלהם בנושאי דת ומדינה נותרו קשיחים, וכי הם לא ייתנו יד לשום פשרה שתפגע בשוויון בנטל או בקופה הציבורית, גם אם הדבר יוביל להפלת הקואליציה הנוכחית.

"לא יהיה שום דיל על הגיוס, הכספים או לימודי הליבה", הדגישו בנחרצות בכירי המפלגה. "לא נעשה איתם עסקים על הגב של הציבור המשרת והעובד".

בסיום דבריהם הבהירו ביש עתיד כי מבחינתם הפתרון היחיד למשבר הפוליטי והחברתי בישראל אינו החלפת ממשלה בתוך המשכן, אלא חזרה ישירה אל הבוחר בטווח הזמן המיידי. "בחודשים הקרובים נלך לבחירות וננצח", חתמו במפלגה.