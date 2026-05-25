המצטרף החדש ללפיד ובנט: "צריך לצפצף על טראמפ"

המצטרף החדש למפלגתם של בנט ולפיד, מתייחס למצב הבטחוני ואומר כי "אני הייתי מצפצף על טראמפ"

חבר מפלגת 'ביחד', אלוף (מיל') נועם תיבון, יוצא במתקפה חריפה נגד הציות הישראלי לתכתיבים המגיעים מוושינגטון, וטוען כי המדינה איבדה את העצמאות הביטחונית שלה בניהול המערכה.

בשיחה שקיים עם רון קופמן ואריה אלדד ברדיו 103fm, התרעם סגן מפקד פיקוד המרכז לשעבר על כך שמדינת ישראל מצייתת באופן מוחלט להנחיותיו של הנשיא דונלד טראמפ, במקום לקבל בעצמה את ההחלטות הגורליות למען ביטחון אזרחיה. לשיטתו, מדובר בליקוי בסיסי בתפקודה של המדינה.

"במדיניות הביטחון שאני מוביל, מי שאחראי על גבולות מדינת ישראל הוא רק מדינת ישראל וצה"ל", הצהיר תיבון בפתח דבריו באולפן. "תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים היום: טראמפ מודיע מהבית הלבן על 45 ימים של הפסקת אש, וזהו".

"כל המדיניות שהוביל נתניהו היא כישלון"

במהלך הראיון, שאל אותו חבר הכנסת לשעבר אריה אלדד באופן ישיר: "אתה היית מצפצף על טראמפ?".

"בוודאי", השיב תיבון ללא היסוס, ומיהר לסייג ולהסביר את כוונתו: "זה לא נקרא לצפצף – כל מה שקשור לביטחון מדינת ישראל, רק אנחנו צריכים לנהל את זה. לא אמרתי שאני מצפצף, אבל ברגע שהשקענו את הביטחון שלנו גם בדרום, גם בצפון וגם בהסכם שמתהווה כעת עם איראן – זו תקלה חמורה מאוד".

האלוף במילואים הפנה אצבע מאשימה ישירה לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי האסטרטגיה שלו קרסה לחלוטין. "כל המדיניות שהוביל נתניהו היא כישלון", תקף תיבון. "זה הבייסיק של המדינה – אם לא נוכל להגן על הגבולות שלנו בעצמנו, בשביל מה בכלל יש לנו צבא?".

בסיום דבריו הדגיש תיבון כי מדובר בכשל מוסרי ועקרוני עמוק בניהול המלחמה הנוכחית. "זה עניין עקרוני, יש דרך נכונה לנהל את ביטחון המדינה. המצב שבו אתה אומר 'אני לא יכול לפעול' הוא בלתי נתפס. אתה נמצא בעיצומה של מלחמה, ובכל בוקר מחדש אתה מתעורר ומגלה כשנהרג עוד פרח – הדבר הזה הוא פשוט בלתי נסבל", סיכם.