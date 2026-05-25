בעקבות ההסלמה: מועצה ראשונה הודיע על ביטול הלימודים מחר

ההסלמה הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון מובילה להשבתה נוספת של מערכת החינוך ביישובי קו העימות. בתום הערכת מצב ביטחונית מקיפה שקיים הערב (שני), הודיע ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, כי מחר (יום שלישי) לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר המערכת, למעט מסגרות החינוך המיוחד שימשיכו לפעול.

גואטה הבהיר בהודעתו כי ההחלטה התקבלה מתוך אחריות מוחלטת לשלומם של התושבים. "לא אקח שום סיכון מיותר ולא אאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב", הצהיר ראש המועצה. "במציאות שבה האזור שלנו נמצא תחת אש בלתי פוסקת, שלומם של ילדינו קודם לכל שיקול אחר. אנחנו דורשים פתרונות התקפיים מוחצים שיחזירו את השקט, אך כל עוד האיום קיים – ביטחון תושביי הוא הקו האדום שלי".

רשימת מוסדות החינוך שיהיו סגורים

במסגרת ההנחיות החדשות, במועצה מפרסמים את רשימת היישובים ומוסדות החינוך שבהם לא תתקיים פעילות מחר:

בתי ספר: בית הספר "רונסון" יהיה סגור לחלוטין.

גנים ומעונות יום: לא תתקיים פעילות בגני הילדים ובמעונות היום ביישובים הבאים: יערה, גורן, גרנות, שומרה, שתולה, זרעית, מתת, נטועה ואבן מנחם.

במועצה מציינים כי הודעות מפורטות ומיועדות לגבי פתרונות למידה חלופיים מרחוק ומערך ההסעות יימסרו בהמשך באופן ישיר על ידי מנהלי המוסדות ומזכירויות היישובים הרלוונטיים.

במקביל להשבתת הלימודים, הנחה ראש המועצה את כלל צוותי החירום, מוקד המועצה והנהגת היישובים לעמוד בכוננות מלאה ולרשות התושבים מסביב לשעון לכל צורך ומצוקה שיעלו מהשטח. גואטה חתם את פנייתו בקריאה לציבור להמשיך להפגין חוסן, אך להקפיד על ערנות מרבית ולהישמע בדקדקנות להנחיות פיקוד העורף.