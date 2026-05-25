בפעם השלישית: השר הבכיר נחקר בלהב 433

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ממשיכים להעמיק את הבדיקה סביב הדרג המדיני: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייצב היום (שני) בשעות הצהריים במטה המשטרה בלוד, שם נחקר תחת אזהרה.



מדובר בפעם השלישית שבה השר נדרש לתת תשובות בחדרי החקירות במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות, שזכתה לכינוי המבצעי "יד לוחצת יד".

חקירתו הנוכחית של השר מוגדרת כהשלמת חקירה, והיא מתקיימת כחודש לאחר שהתייצב ביחידה פעמיים וספג שעות ארוכות של שאלות מצד החוקרים.

החשד: קידום תיקי ביטוח תמורת קולות בפריימריז

במוקד הפרשה עומדת מערכת היחסים בין השר לבין סוכן הביטוח עזרא גבאי, שנחשב לאחד החשודים המרכזיים בתיק ההסתדרות. על פי החשד שמנסה המשטרה לבסס, השר זוהר ניצל לכאורה את כוחו ומעמדו הציבורי כדי לסייע לגבאי לקבל ולבטח תיקי ביטוח משמעותיים.

בתמורה לאותו סיוע עסקי, חוקרי המשטרה בודקים האם גבאי – דמות מוכרת ומשפיעה בקרב פעילי המפלגה – גמל לשר במישור הפוליטי, ופעל מאחורי הקלעים כדי לגייס עבורו קולות ותמיכת מתפקדים במהלך הבחירות המקדימות (הפריימריז) של תנועת הליכוד.

גבאי מכחיש קשרים עסקיים; השר: "זו פוליטיקה טהורה"

לאורך ימי החקירה והמעצרים בפרשה, עזרא גבאי לא הכחיש את עצם ההיכרות והקשרים הקרובים שלו עם השר, ואף התגאה בהם בפני סביבתו. עם זאת, בעדויותיו ובפני חוקריו הוא שומר על קו הגנה עקבי ומכחיש בתוקף מעורבות כלשהי בקשרים עסקיים או פיננסיים משותפים בתוך סוכנות הביטוח שלו.

במקביל, גם השר זוהר וצוות ההגנה שלו דוחים לחלוטין את התזה הפלילית שמנסה המשטרה לייצר. עו"ד טל גבאי, פרקליטו של השר מיקי זוהר, מסר בעקבות ההתפתחויות: "השר התבקש להגיע היום להשלמת חקירה. השר שב ומבהיר שאינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה. החקירה עוסקת בסוגיות פוליטיות טהורות, אשר קשורות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ושאין בינן לבין ביצוע עבירה כל קשר". החקירה במשרדי להב 433 נמשכת גם בשעות אלו.