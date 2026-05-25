בלי מדבקות מלחמה: כרמל שאמה הכהן חטף ברקס מוועדת הבחירות

הפיקוד השאמה? ועדת הבחירות עצרה את הטרנד והורתה לראש עיריית רמת גן להפסיק לאלתר את השימוש הפוליטי בקבוצות החירום בוואטסאפ. אחרי שהואשם שהתחזה לפיקוד העורף והציף עשרות אלפי תושבים מודאגים במסרים פוליטיים, כעת הוא ייאלץ להיפרד מהמדבקות הממותגות ולחזור לעדכוני יציאות רשמיים בלבד

ועדת הבחירות המרכזית הציבה גבול ברור בין עדכוני חירום ביטחוניים לבין תעמולה פוליטית: יו"ר ועדת הבחירות הטיל צו ארעי היום (שני) המורה לראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, להפסיק באופן מיידי כל שימוש פוליטי או תעמולתי בקבוצות העדכונים הרשמיות שפתח ברשת הוואטסאפ.

הקבוצות המדוברות הוקמו על ידי העירייה וראש העיר בצל המלחמה והמתיחות המבצעית מול איראן, במטרה לספק לתושבי רמת גן דיווחים שוטפים, הנחיות התגוננות ומידע רגיש בזמן אמת. אולם, ההחלטה להוציא את הצו הגיעה בעקבות עתירה דחופה שהגיש יו"ר האופוזיציה בעיר, ליעד אילני, שטען כי שאמה הכהן ניצל את הפלטפורמה הביטחונית הציבורית כדי לקדם את מעמדו הפוליטי.

"התחזות לפיקוד העורף"

על פי העתירה שהתקבלו עיקריה, ראש העירייה עשה שימוש במאגרי המידע ובצורך הממשי של הציבור במידע בימי לחימה, כדי להזרים אל עשרות אלפי המנויים בקבוצות מסרים הנושאים אופי של תעמולת בחירות מובהקת.

"שאמה ניצל מידע ציבורי רגיש, התחזה לפיקוד העורף והפך עשרות אלפי תושבים לקהל שבוי למסריו הפוליטיים", תקף יו"ר האופוזיציה, ליעד אילני, לאחר קבלת הצו. לדבריו, השימוש בפחד ודאגה של תושבים בזמן מלחמה לצורך גזירת קופון פוליטי הוא חציית קו אדום חריפה, הדורשת התערבות משפטית מיידית.

הפרדה מוחלטת בין חירום לבין פוליטיקה

במסגרת הצו הארעי, הובהר לעיריית רמת גן ולעומד בראשה כי חל איסור מוחלט לערבב בין תכנים עירוניים רשמיים, ובמיוחד קבוצות חירום מבוססות חרדה ציבורית, לבין פרסומים שיש בהם אלמנט של האדרה אישית או תעמולה פוליטית לקראת מערכות בחירות עתידיות.

כעת, יצטרכו בעירייה להציג את עמדתם בפני הוועדה, אך עד להכרעה סופית – קבוצות הוואטסאפ הרשמיות של רמת גן יחזרו לשמש אך ורק כערוץ דיווחים יבש לטובת ביטחון התושבים.