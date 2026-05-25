ההצעה המפתיעה של שלמה פילבר לנתניהו

איש התקשורת והאסטרטג שלמה פילבר, מציע לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמפלגת הליכוד לשנות לחלוטין את כללי המשחק הפוליטי סביב סוגיית חוק הגיוס, ולהעביר את תפוח האדמה הלוהט ישירות לידיהם של החרדים והשמאל.

פילבר מתייחס בדבריו לדיווחים האחרונים ולשמועות לפיהן הסיעות החרדיות-ליטאיות הגיעו להחלטה פנימית למסמס ולקבור את מתווה חוק הגיוס הנוכחי, ובכך לחבור בפועל לעמדת האופוזיציה.

"אם השמועות על גורל חוק הגיוס נכונות והליטאים החליטו לקבור אותו, ולהצטרף לכל חבורת ה'טהרנים' משמאל שהחוק הזה לא טוב להם מסיבות פוליטיות, מה שצריך נתניהו והליכוד לעשות עכשיו הוא להצטרף למשחק הפוליטי", מסביר פילבר את המהלך המסתמן. לשיטתו, על הקואליציה להעלות את החוק באופן מיידי להצבעה מכרעת בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, "ולתת לחרדים ולשמאל להפילו".

המלכוד של השמאל והחרדים ביום שאחרי

לפי הניתוח של פילבר, מהלך כזה ייצר מלכוד פוליטי כפול. מצד אחד, הוא יחשוף את העמדה המורכבת של מפלגות השמאל, אשר התנגדו לחוק בטענה שהוא אינו כולל מספיק מכסות גיוס לציבור החרדי. "מרגע שהשמאל התנגד לחוק הזה כי הוא לא 'מספיק מגייס חרדים' הם נועלים את עצמם על עמדה", מדגיש פילבר, ומציין כי במערכת הבחירות הבאה הם ייאלצו להצהיר שוב ושוב בפני הבוחרים האם בכוונתם לתת הנחות לחרדים או לעמוד במילתם.

מצד שני, פילבר מבהיר כי הפלת החוק על ידי ההנהגה החרדית תשחרר לחלוטין את מחנה הימין ממחויבות עתידית כלפיהם: "הח"כים וההנהגה החרדים, הימין שאחרי הבחירות לא יהיה חייב להם כלום. ניסינו, אתם סירבתם".

בסיום דבריו מדגיש האסטרטג כי מי שיישא בתוצאות של הפלת החוק יהיה הציבור החרדי עצמו, שימשיך לסבול מהיעדר הסדרה חוקית. "שהח"כים יסבירו לציבור שלהם מדוע הם ממשיכים להיעצר ולהיות מנועים מהטבות שונות", מסכם פילבר.