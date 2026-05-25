החלטת בית המשפט בתיק ימנו זלקה ז"ל

בית המשפט האריך את מעצר כל הנאשמים הקטינים בתיק רצח ימנו זלקה, ודחה את בקשות הסנגורים לשחרור חלקם

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל היום (שני) את עמדת הפרקליטות ובתום דיון ארוך שקיים היום, הורה על הארכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים בתיק רצח ימנו זלקה ז״ל, בשלב זה עד להחלטה אחרת.

בכך, דחה בית המשפט את הבקשות של הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום.

לפני כשבועיים הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתבי אישום נגד 16 הנערים שהיו מעורבים ברצח ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות בפתח תקווה.

החשוד המרכזי ברצח - בן 15 - מואשם בסעיף מופחת של רצח באדישות - ככל הנראה בשל קושי של הפרקליטות להוכיח שמדובר ברצח מתוכנן בנסיבות מחמירות. 15 הנערים האחרים מואשמים בסעיף של חבלה בנסיבות מחמירות.