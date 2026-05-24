בזמן המשבר האיראני: נתניהו משדר עסקים כרגיל

למרות הסערות הבינלאומיות, ראש הממשלה נתניהו אירח בלשכתו קבוצה של ילדים ונערים צעירים, שעברו חרמות, התעללות ופגיעה חברתית בכותלי בית הספר ומסגרות חברתיות נוספות. ראש הממשלה, רעייתו, שר החינוך וגורמים נוספים נפגשו עם הנערים וחיזקו אותם ושיבחו את חוסנם.

בפתיחת השיחה הילדים חלקו עם ראש הממשלה את חוויותיהם, וסיפרו על ההתמודדות האישית עם הנידוי החברתי, ודרכם להתגברות על הקשיים.

ראש הממשלה נתניהו חלק עם הילדים את הערכתו הרבה אל חוסנם וחיזק אותם, וקרא להם להיות מובילים ולשמש דוגמא בעצירת מעגל החרמות והפגיעה החברתית: "זה מתחיל בכם, הילדים. זה מתחיל בכם, כי מה שאני רואה פה שאתם שונים, זה הכל ברור, אבל אתם לא מבינים במה אתם שונים - יש לכם כוחות עצומים. כי אם אתם מצליחים לחיות כפי שאתם חיים, להוציא מעצמכם את הכוח, להיאבק ברשעות הזאת וברוע הזה, ולהמשיך כל הזמן לנסות להתקדם - יש לכם כוחות מיוחדים".

נתניהו המשיך ושיבח: "לא ברור שלילדים אחרים יש את זה. ברור שלכם יש את זה. עם כל הקשיים, עם כל הסבל, תכירו: יש לכם משהו מיוחד, שהוא עצום. אני רואה כל אחד ואחת מכם - זה משהו מדהים. ואני שומע אתכם, מקשיב לכם, גם הלב נפתח אליכם, יש לכם כוח עצום".