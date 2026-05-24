דיווח: זה התאריך בו יתקיימו הבחירות הבאות

המפלגות החרדיות לא מיישרות קו עם הקואליציה, ומסתמן כי זהו התאריך בו ייערכו הבחירות הקרובות

מסתמן: הבחירות הקרובות יתקיימו בתאריך ה-15.9, כך דיווח הערב (ראשון) עמית סגל.

המפלגות החרדיות הודיע כעת לראש הממשלה נתניהו כי הם מתנגדים לחוק הגיוס הנוכחי, והמשמעות היא שהולכים לבחירות ולא ממשיכים במסלול זה.

נזכיר כי בשבוע שעבר עבר חוק התפזרות הכנסת ה-25 בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים.

המהלך הפוליטי קודם בהובלת המפלגות החרדיות על רקע אי-העברת חוק הגיוס. הח"כים החרדים שמחו על פיזור הכנסת ובירכו על המהלך.

החוק צפוי לעבור לדיונים בוועדה, לאחר שיסתיימו, יוחזרו הצעות החוק אל מליאת הכנסת לצורך הצבעה בקריאה ראשונה. משם, יועבר החוק פעם נוספת לוועדה להכנות אחרונות, ורק בהמשך הדרך יעלה לאישור סופי במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

בשלב הסופי של אישור החוק בקריאה השלישית, ייקבע גם מועד הבחירות הרשמי למדינת ישראל.



