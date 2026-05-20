נפתלי בנט איים; הגולשים צחקו: "יצאת אדיוט"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע היום כי הוא בדרכו למשכן הכנסת כדי לבלום את חוק הגיוס - בתגובה, ברשת לגלגו עליו

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״ נפתלי בנט, הודיע כעת (רביעי) כי הוא בדרך למשכן הכנסת, כדי לבלום את הממשלה היוצאת מלחוקק את חוק הגיוס.

בהודעתו הוא מסר: "עושה בשעה זו את דרכו למשכן הכנסת, כדי לבלום את הממשלה היוצאת מלחוקק ברגעיה האחרונים את חוק ההשתמטות.

זאת על רקע ניסיונותיו הנואשים של נתניהו ללחוץ על חברי הקואליציה לבגוד בחיילי צה"ל ובצו מצפונם. לא ניתן להם להפקיר את חיילי צה"ל. אנחנו נשמור על החיילים. ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים".

בתגובה לכך, תקפו את בנט ברשת וטענו כי הוא אינו חבר כנסת וממילא אינו יכול להשפיע על ההצעה או "לבלום את הממשלה".

בנוסף, לשכת בנט הוציאה את הודעתה זו לאחר שכבר הסתיימו הדיונים בנושא חוק הגיוס.