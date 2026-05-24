אחרי עשור מחוץ לתיאטרון: הקאמבק הענק של אליאנה תדהר

אליאנה תדהר חוזרת לבמה אחרי עשור - וזה התפקיד הראשי הענק שקיבלה: הכוכבת האהובה תוביל את הגרסה החדשה של "בילי שוורץ", אחד ממחזות הזמר הכי מצליחים בישראל, והקאמבק שלה כבר מסעיר את עולם התרבות

אחרי עשור מחוץ לבמות התיאטרון, אליאנה תדהר חוזרת לקדמת הבמה - ובענק. תדהר לוהקה לתפקיד הראשי במחזמר הישראלי האייקוני ועטור הפרסים "בילי שוורץ", שיעלה בקרוב בגרסה חדשה ומסקרנת.

הקאמבק של אליאנה תדהר

עבור תדהר מדובר בחזרה משמעותית במיוחד לעולם התיאטרון. אחרי שנים של הצלחה בטלוויזיה, במוזיקה ועל המסך, היא חוזרת אל הבמה עם אחד התפקידים המזוהים והאהובים במחזות הזמר הישראליים. הבחירה בה לתפקיד בילי כבר מעוררת סקרנות רבה בקרב הקהל והמעריצים.

ההפקה החדשה תעלה בבימויו של משה קפטן ובהפקה משותפת של toMix ו-התיאטרון העירוני חיפה.

המחזמר האייקוני חוזר

"בילי שוורץ", שנכתב על ידי אוהד חיטמן ושירילי דשא, נחשב לאחד ממחזות הזמר הישראלים המצליחים של העשור האחרון. המחזמר זכה בארבעה פרסי התיאטרון הישראלי, בהם פרס "מחזמר השנה" והפך עם השנים לקלאסיקה מודרנית.

העלילה עוקבת אחר בילי, מזכירה במשרד רואי חשבון שחולמת על חיים גדולים יותר, עד שמפגש בלתי צפוי עם כוכב טלוויזיה מצליח משנה את חייה לחלוטין. השילוב בין סיפור אהבה, הומור ישראלי ושירים מקוריים הפך את ההפקה המקורית להצלחה גדולה בקרב הקהל.





גרסה חדשה לדור חדש

הגרסה החדשה צפויה להביא רוח רעננה למחזה האהוב, עם פרשנות עדכנית שתנסה לרגש גם את מי שגדל על ההפקה המקורית - וגם דור חדש של צופים שייחשף אליה לראשונה.

עם ליהוק מסקרן, הפקה חדשה וחזרה אחת גדולה של אליאנה תדהר לבמה, נראה ש"בילי שוורץ" בדרך להפוך שוב לאחת ההצגות המדוברות בישראל.