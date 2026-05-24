תיעוד דרמטי מהלחימה בלבנון. צפו

כוחות היחידה הרב-ממדית ממשיכים בפעילות המבצעית בדרום לבנון להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

במהלך פעילות שנערכה אתמול (שבת), זיהו לוחמי היחידה ארבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בעת שנכנסו לתוך תשתית טרור במרחב. מיד עם זיהויים, הכוחות תקפו את המבנה וחיסלו את ארבעת המחבלים שפעלו מתוכו.

דובר צה"ל

תיעוד מעין הטיל: חיסול מחבל על אופנוע

במקביל, צה"ל חושף כעת תיעודים מבצעיים נוספים המצולמים "מעין הטיל". בתיעודים אלו נראים כוחות היחידה הרב-ממדית כשהם מחסלים מחבל חיזבאללה שפעל על גבי אופנוע בקרבה מיידית לכוחותינו בשטח.

בנוסף לחיסול המחבלים, זיהו הכוחות ותקפו מספר אמצעי תצפית ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצורך מעקב והכוונת פעילות חבלנית נגד כוחות צה"ל. הפעילות נמשכת במטרה לשבש את יכולות הארגון בקו המגע.