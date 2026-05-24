התעלומה נפתרה: מי זאת באמת "מישל" מהשיר של נועם בתן?

מאז שנחשף השיר ״מישל״ של נועם בתן לאירוויזיון 2026, הרשת ניסתה להבין מי עומדת מאחורי השם המסקרן. עכשיו, אחת מיוצרות השיר חושפת את האמת ומסיימת חודשים של ספקולציות סביב הלהיט הישראלי

מאז שנחשף בחודש מרץ השיר הישראלי לאירוויזיון 2026, "מישל" של נועם בתן, הרשת לא הפסיקה לנסות להבין מי עומדת מאחורי השם שהפך לאחד הדברים הכי מדוברים סביב השיר.

במשך חודשים עלו אינספור השערות - היו מי שטענו שמדובר באקסית מסתורית של בתן, אחרים חשבו שמדובר באהבה סודית מעברו, וחלק מהמעריצים בכלל היו בטוחים שזו דמות סמלית בלבד.

צילום הדרכון שחשף הכול

אלא שעכשיו, התעלומה סוף סוף נפתרה. צליל קליפי, אחת מהכותבות והמלחינות של השיר, חשפה בפוסט ברשתות החברתיות כי היא בעצמה "מישל". קליפי העלתה צילום של הדרכון שלה - שם נחשף כי שמה השני הוא מישל.

החשיפה הצליחה לסגור אחת מהתעלומות הגדולות שליוו את השיר מאז יציאתו, והתגובות ברשת כמובן לא איחרו להגיע.

נועם בתן צילום: חשבון היוטיוב הרשמי של האירוויזיון

מאחורי לא מעט להיטי פופ

קליפי נחשבת לאחת מיוצרות הפופ הבולטות בשנים האחרונות, ואחראית לשורה של להיטים מוכרים, בהם "אל תפנה אליי" של נסרין קדרי, לצד שירים נוספים שכתבה לאמנים מובילים בתעשייה.

אחרי חודשים של ניחושים ותיאוריות ברשת, נראה שעכשיו המעריצים סוף סוף קיבלו תשובה רשמית לשאלה שהעסיקה את כולם: מי זאת מישל?