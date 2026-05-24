גיא פלג על סערת הסרטון: "נתניהו צודק"

מתקפה חריפה ויוצאת דופן של עיתונאי חדשות 12 נגד ציבור תומכיו של ראש הממשלה: בפתח תוכנית המאזינים שלו בתחנת הרדיו 103fm, התייחס היום (ראשון) איש התקשורת גיא פלג לסרטון שהעלה לרשתות החברתיות ראש הממשלה בנימין נתניהו ערב החג, ופתח במונולוג חריף ורווי סרקזם שבו כינה את נתניהו "השליט".

בדבריו, טען פלג כי המסרים שעלו מהסרטון של ראש הממשלה דווקא תואמים את השקפת עולמו שלו בכל הנוגע לתומכי הליכוד ונתניהו, והגדיר את המציאות הזו במילים קשות.

"מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך ביביסט"

"צפיתי בסרטון שהעלה השליט ערב החג", פתח פלג את דבריו והוסיף בציניות: "הרגשתי שהסרטון ממש מתכתב עם דעתי. ממש סרטון המשך ל'רילס' שהעלתי מתוך התוכנית כאן בשבוע שעבר".

בהמשך דבריו החריף פלג את הטון נגד מצביעי הימין התומכים בנתניהו ואמר: "אכן מפחיד לחשוב שמי מבני משפחתך הוא ביביסט. מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך הקרובה ביביסט. השליט צודק".

מתקפה גם על אנשי התקשורת מימין

לצד המתקפה על עצם התמיכה הציבורית בראש הממשלה, פלג לא חסך את שבט לשונו גם מאנשי התקשורת והציוצים המזוהים עם מחנה נתניהו, וטען כי הם חווים פריחה על רקע המצב הפוליטי.

"השופרים הביביסטים עוברים שגשוג מקצועי", ציין פלג בסיום דבריו, כשהוא מכוון לאנשי הגוש התומך בממשלה ובנתניהו. דבריו של פלג כבר מעוררים סערה ברשתות החברתיות וגוררים תגובות נגד מצד גולשים ואנשי ימין.