ההפגנות על הגדר שימשו לסימון נקודות הפריצה ב-7 באוקטובר

גורמי מודיעין חושפים נתונים דרמטיים על מהלכי ההונאה של חמאס: "המחאות" חודשים לפני הטבח לא היו מקריות, אלא שימשו כסלילת דרך מדויקת עבור 6,000 המחבלים. מסמך של סינוואר מוכיח: "הם הבינו שישראל לא לוקחת אותם ברצינות"

כמעט שנתיים ושמונה חודשים חלפו מאז בוקר כ"ב בתשרי תשפ"ד – השבעה באוקטובר – היום ששינה את פני המדינה, שבו פרצו למעלה מ-6,000 מחבלי נוח'בה ואספסוף עזתי את גדר המערכת ופלשו לשטח ישראל.



כעת, גורמי מודיעין בכירים חושפים מידע דרמטי שמטיל אור חדש ומצמרר על החודשים שקדמו למתקפת הפתע, ומגלה כיצד נוצלה תמימותה והערכותיה של מערכת הביטחון הישראלית לטובת הכנת הקרקע לטבח.

על פי גורמי המודיעין, כעת ניתן לקבוע בבירור כי גל ההפגנות והפרות הסדר האלימות שהתנהלו על הגדר בתקופה שקדמה למלחמה, לא היו רק כלי להוצאת קיטור או ליצירת לחץ פוליטי. בפועל, הן היוו חלק מרכזי ואינטגרלי מתוכנית ההונאה וההסוואה של חמאס, ושימשו לשתי מטרות אופרטיביות מרכזיות: בדיקת ערנותו וזמני התגובה של צה"ל בשטח, וסימון פיזי ומדויק של מטרות על הגדר.

מהפגנת בלונים – לאוטוסטרדה של טרור

מנתוני המודיעין שנחשפים כעת עולה כי מחבלי חמאס סימנו מבעוד מועד בדיוק 114 נקודות פריצה לאורך הרצועה. הסימונים הללו בוצעו על ידי פעילי טרור ואנשים שנשלחו אל הגדר במסווה של "מפגינים תמימים", מפריחי בלוני תבערה או אזרחים שהגיעו למקום כדי למחות ולצעוק. תחת המעטה הזה, אספו פעילי חמאס מודיעין טקטי יקר ערך, למדו את תוואי השטח באין מפריע וסימנו את המיקומים החלשים ביותר בגדר.





פקודת היום של סינוואר צילום: ללא

התוצאה ההרסנית של איסוף המודיעין הזה התממשה במלואה בבוקר השבעה באוקטובר. כל 114 הנקודות שסומנו מראש על ידי ה"מפגינים" נפרצו במקביל על ידי כוחות הנוח'בה. הפרצות הללו בוצעו במגוון גדלים – החל מפתחים צרים המיועדים למעבר אדם יחיד, דרך פרצות המותאמות למעבר טנדרים ואופנועים, ועד לפרצות רחבות היקף שהפכו את הגדר ל"אוטוסטרדה" פתוחה לשטח ישראל.

מסמך סינוואר נחשף: "ישראל לא לקחה ברצינות"

ההבנה המוחלטת של חמאס לגבי חוסר המוכנות הישראלי והצלחת תוכנית ההטעיה מקבלת משנה תוקף במסמך פנימי ואחרון שפרסם מנהיג חמאס שחוסל, יחיא סינוואר, אשר הגיע לידי גורמי המודיעין.

מהמסמך עולה בבירור כי הנהגת חמאס פעלה מתוך ביטחון מלא בכך שמדינת ישראל והדרגים הביטחוניים לא לקחו ברצינות את אותן הפגנות מבויימות על הגדר. בחמאס זיהו בהצלחה כי המערכת בישראל נותרה עיוורת לסימונים הפיזיים של נקודות הפריצה העתידיות, ולא התייחסה במלוא כובד המשקל לתוכנית האופרטיבית הרחבה שנרקמה מבעוד מועד לפלישה המונית ורצחנית לשטח המדינה.