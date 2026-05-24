עוקץ ה"ביט" הגדול: כך נעקצו מאות קשישים שמכרו מוצרים ביד 2

שיטת הפעולה המתוחכמת נחשפת: שלושה חשודים אותרו והוגש נגדם כתב אישום, לאחר שעל פי החשד ניצלו את תמימותם של אזרחים ותיקים, הציגו עצמם כקונים מחו"ל – ורוקנו להם את חשבונות הבנק באמצעות אפליקציית התשלומים

תעשיית עוקץ אכזרית ומתוחכמת שנפרסה על פני עשרות מקרים הגיעה לסיומה: כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה חשודים, לאחר שעל פי החשד הצליחו לעקוץ מאות אלפי שקלים מלמעלה מ-190 קורבנות, מרביתם קשישים ואזרחים ותיקים, תוך ניצול מניפולטיבי של אפליקציית התשלומים "ביט".

שיטת הפעולה של חברי הרשת הייתה שיטתית ומתוחכמת. החשודים נהגו לסרוק את אתר "יד 2" ולחפש מודעות מכירה של מוצרים שונים. לאחר שאיתרו קורבנות פוטנציאליים – בדגש על מבוגרים שאינם שולטים ברזיה הטכנולוגיים של האפליקציה – הם יצרו עמם קשר והציגו את עצמם כרוכשים רציניים המעוניינים לבצע עסקה באופן מיידי.

כדי להסביר מדוע הם אינם יכולים להגיע פיזית לאסוף את המוצר או לשלם במזומן, נהגו החשודים לספר לקורבנות סיפור כיסוי לפיו הם שוהים באותו הזמן בחו"ל. בהמשך, הציעו להעביר למוכרים התמימים דמי קדימה (מקדמה) כדי "לשריין" את המוצר, ובכך רכשו את אמונם.

אישרו את ההודעה – והחשבון רוקן

בשלב הבא של ההונאה, תוך כדי ניהול השיחה המנומסת עם הקורבנות, שלחו החשודים (באמצעות מעורבים אחרים) דרישת תשלום באפליקציית "ביט" לטלפון הנייד של המוכר. אלא שבמקום לבצע העברת כסף כפי שהבטיחו, הם שלחו בקשת לקבלת כסף (חיוב).

הקורבנות, שרבים מהם בשנות ה-70 לחייהם ומעלה, היו בטוחים כי מדובר בהודעת אישור לקבלת המקדמה. הם לחצו בתום לב על כפתור האישור, ובכך העבירו באופן מיידי אלפי שקלים מחשבונם האישי ישירות לידי הנוכלים. בחלק מהמקרים, החשודים אף משכו כספים עד לתקרת ההעברה המקסימלית המותרת באפליקציה.

מיד לאחר שקבלת הכסף אושרה וההעברה בוצעה, החשודים ניתקו קשר, חסמו את הקורבנות ונעלמו כלא היו עם מאות אלפי השקלים שהצטברו בקופת העוקץ.

בעקבות הצטברות חריגה של כ-190 תלונות בעלות מאפיינים זהים, פתחה המשטרה בחקירה מאומצת שהובילה לפענוח השיטה, מעצרם של שלושת החשודים המרכזיים, וכאמור, להגשת כתב האישום החמור נגדם בימים אלו.