החליק במלתחות והפך לנכה: המאמן הבכיר תובע מיליונים מהקבוצה

התאונה המצערת שהותירה את אחד המאמנים המוכרים בכדורגל הישראלי עם נכות קבועה, קטעה את עבודתו על המגרשים והובילה לתביעת עתק: "הפך לשבר כלי, כושר ההשתכרות נפגע אנושות"

תביעת עתק בעולם הכדורגל הישראלי: מאמן הכדורגל המוכר יובל נעים, שאימן שורה ארוכה של קבוצות בליגת העל, הגיש תביעת נזיקין בסך 2.5 מיליון שקלים נגד עיריית נס ציונה לבית משפט השלום בראשון לציון.



נעים, שבמהלך הקריירה העשירה שלו הנהיג קבוצות כמו בית"ר ירושלים, הפועל רמת גן, בני סכנין והפועל פתח תקווה, טוען כי החליק במלתחות האצטדיון העירוני כתוצאה ברורה של רשלנות בתחזוקה – פציעה שקילפה ממנו את יכולתו להמשיך ולאמן, והותירה אותו נכה.

התאונה המצערת התרחשה בפברואר 2024, עם סיום אימון של קבוצת סקציית נס ציונה, אותה אימן נעים באותה העת. לפי כתב התביעה, כשיצא נעים מהמקלחת, הוא החליק על רצפה רטובה במלתחות האצטדיון, איבד את שיווי משקלו והוטח בעוצמה רבה ארצה. מיד לאחר הנפילה חש כאבים עזים ומגבלת תנועה קשה בכתף ימין, בצוואר ובגב העליון.

"הפך לשבר כלי ואיבד את מטה לחמו"

בחלוף הזמן התברר כי הפגיעה מורכבת בהרבה משסברו תחילה. בדיקות הדמיה ובדיקות עצביות מקיפות העלו כי נעים סובל מפגיעה נוירולוגית משמעותית. הוא סובל מכאבים כרוניים, זרמים לאורך הזרוע, נימול וחולשה קשה ביד שמאל, ומתקשה לבצע פעולות יומיומיות פשוטות כמו לבישת חולצה ללא עזרת בני משפחתו. בשל הסיכונים הרבים, בחר המאמן שלא לעבור ניתוח ארתרוסקופי, וטיפולי הפיזיותרפיה לא הועילו. בעקבות המצב, הודיעה לו הנהלת סקציית נס ציונה על סיום העסקתו.

באמצעות עורכי הדין רפאל אלמוג וספי קלו ממשרד "רפאל אלמוג ושות'", הוכר האירוע על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. הוועדה הרפואית של המל"ל קבעה לו נכות צמיתה משוקללת של 24 אחוזים (בגין פגיעה עצבית וכאבי צוואר), ולצורכי תשלום גמלה חושבה נכותו בשיעור של 32 אחוזים – המזכה אותו בקצבה חודשית קבועה של כ-9,000 שקלים. כעת פועלים עורכי דינו להפעלת תקנה 15 להגדלת דרגת הנכות, בשל הפגיעה המהותית בכושר השתכרותו.

רשלנות במתקן העירוני

בתביעה שהוגשה נגד עיריית נס ציונה, המפעילה את האצטדיון, מטיחים עורכי הדין אלמוג וקלו האשמות קשות על רשלנות בתחזוקה המבנה. על פי הנטען, רצפת המלתחות לא הותאמה לסביבה רטובה ולא צוידה באמצעים מונעי החלקה; המים במקום לא נוקזו כראוי והצטברו במסדרונות; ולא הוצבו שלטי אזהרה, מעקות או מאחזי יד בטיחותיים.

עורכי הדין מדגישים בתביעה כי עבודתו של מאמן כדורגל בכיר דורשת ריצה, תנועה אינטנסיבית והדגמות פיזיות בשטח, דבר שנמנע מנעים לחלוטין. נטען כי נעים נאלץ לדחות הצעות עבודה רבות, ומאז התאונה ועד היום לא חזר למגרשים.

התביעה הועמדה על סך של 2.5 מיליון שקלים – גבול סמכותו של בית משפט השלום. מעיריית נס ציונה טרם הוגש כתב הגנה לבית המשפט.