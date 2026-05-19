ליברמן: רוצה להיות רה"מ, לא חייבים להיות המפלגה הגדולה

יו"ר ישראל ביתנו לא משאיר מקום לספק ומסמן הבוקר את היעד המרכזי שלו בזירה הפוליטית, תוך שהוא נשען על תקדים מוכר מהעבר הקרוב כדי להסביר איך יעשה זאת. במקביל, הוא חושף את תנאי הברזל שמונע כרגע חיבור עם גדי איזנקוט, ותוקף את אסטרטגיית הלחימה

יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מכוון הכי גבוה שאפשר ומסמן באופן גלוי את היעד הבא שלו: לשכת ראש הממשלה.



בראיון שהעניק הבוקר (שלישי) לתוכניתם של ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל, התייחס ליברמן לעתיד גוש האופוזיציה והבהיר כי הוא רואה את עצמו כמועמד הראוי לתפקיד הבכיר ביותר, גם ללא הובלת המפלגה הגדולה בישראל.

"אני רוצה להיות ראש ממשלה", הצהיר ליברמן באופן חד משמעי. כדי להדוף את הטענות על גודל מפלגתו בסקרים ביחס למפלגות אחרות, הוא מיהר לספק את ההסבר הפוליטי שמאפשר זאת לשיטתו: "ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יושב ראש המפלגה הגדולה". דבריו אלו של ליברמן נשענים על תקדים נפתלי בנט, ומאותתים לראשי האופוזיציה כי בכוונתו לדרוש את ההנהגה בכל קונסטלציה פוליטית עתידית שתרכיב את הממשלה הבאה.

בדרך לביסוס מעמדו בהנהגה, נשאל ליברמן על האפשרות לחבור פוליטית למפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. יו"ר ישראל ביתנו לא שלל זאת על הסף, אך הציב תנאי ברזל: "כרגע יש פערים מהותיים בתפיסה שלי ושלו שצריך ללבן לפני שעושים איחוד", הבהיר ליברמן, וסימן את סוגיית הליבה שבה לא יתפשר: "אנחנו לא מוכנים לוותר מילימטר על חוק גיוס מלא".

בכובעו כשר ביטחון לשעבר וכמי ששואף להנהיג את המדינה, התייחס ליברמן גם למתיחות הביטחונית הגוברת מול איראן ולמדיניות מול הממשל האמריקני החדש-ישן. הוא מתח ביקורת חריפה על גרירת הרגליים של הממשלה הנוכחית ודרש לשנות כיוון: "אנחנו לא צריכים לפרש את טראמפ. הוא מקבל החלטות בהתאם לאינטרס של ארצות הברית - אנחנו צריכים להבין את האינטרס שלנו".

"האינטרס שלנו הוא הגעה להכרעה בכל החזיתות, ולבנות אסטרטגיית הכרעה משלנו", סיכם ליברמן בתקיפות את משנתו הביטחונית. "לא יכול להיות שבמשך שנתיים וחצי אנחנו מנהלים מערכה ללא הכרעה - אי אפשר להמשיך ככה".