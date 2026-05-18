בנו של הרב המיתולוגי: נבחר רב חדש לעיר אילת

בנו של הרב המיתולוגי שכיהן 70 שנה נבחר לרב הספרדי של אילת: "ינגיש יהדות מסבירה במאור פנים"

ועדת הבחירות לרבנות העיר אילת, בראשות חבר בית הדין הגדול הרב יעקב זמיר, הכריזה היום (שני) בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב יאיר הדאיה לתפקיד רב העיר הספרדי של אילת.

הרב הדאיה ייכנס לתפקידו ויכהן לצידו של רב העיר האשכנזי, הרב יוסף הכט. המינוי נועד לתת מענה מקיף לאתגרי הדת והכשרות המורכבים והייחודיים לעיר תיירותית כאילת, אשר אוכלוסייתה מכפילה את עצמה לאורך כל ימות השנה.

בחירתו של הרב הדאיה היא חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להוביל מינויי קבע של רבני ערים בישראל. מדובר בצעד משמעותי עבור תושבי העיר, המגיע בעקבות פרישתו לגמלאות של רב העיר היוצא, הגר"מ הדאיה – אביו של הרב הנבחר.

בוועדת הבחירות חברו ליו"ר הגר"י זמיר גם רב המועצה המקומית מבשרת ציון הרב שלמה בן עזרא, מתן בארי, סימה נמיר, יונית גיספן ומזכיר הוועדה יעקב כהן.

ממשיך השושלת: בוגר 'פורת יוסף' ו'מרכז הרב'

הרב הנבחר, יאיר הדאיה, הוא דור שני ברבנות העיר אילת. אביו, הגר"מ הדאיה, החל את כהונתו בתפקיד הרם עוד משנת 1956, אז התבקש לעשות כן על ידי הרב הראשי לישראל דאז, הגאון רבי יצחק הלוי אייזיק הרצוג זצ"ל. כעת, עם בחירת בנו, ממשיכה השושלת הרוחנית שעיצבה את עולמה התורני של העיר מזה עשורים.

הרב יאיר הדאיה, תושב אילת, כיהן עד כה כרשם בכיר במחלקת הנישואין בעיר, שימש את אביו ברבנות לאורך השנים ולמד ממנו את דרכי הפסיקה וההנהגה. הרב הוא בוגר הישיבות 'פורת יוסף' ו'מרכז הרב', והוסמך לרבנות על ידי הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב לשעבר, הגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל.

הרב הדאיה מחזיק בכושר לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל, ושימש בהלכה אצל גדולי הפוסקים: הגר"א שפירא זצ"ל, הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל והגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. לצד זאת, עמד בעבר בראש כולל לרבנות באילת, ומכהן בהתנדבות כרב ארגון 'איחוד הצלה' בעיר.

"יציבות רוחנית וקהילתית ארוכת טווח"

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה ליו"ר הוועדה ולראש עיריית אילת, אלי לנקרי, ובירך בחום את הרב הנבחר על המוגמר.

"בזכות הליך סדור ומקצועי שהוביל השר לשירותי דת לשעבר, חה"כ מיכאל מלכיאלי, ובתיאום מלא עם כלל הגורמים, אנו זוכים לברך היום על המוגמר", מסר אבידן. "אני מאמין באמונה שלמה כי הרב שליט"א ימשיך להנהיג את רבנות העיר ברמה הגבוהה ביותר לצידו של הגר"י הכט. הוא יפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה, וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי רב נוסף לעיר אילת מעניק יציבות רוחנית וקהילתית ארוכת טווח, ומאפשר לכלל התושבים ליהנות מהנהגה תורנית ברורה, קשובה ומחויבת".