דיווח: ראש ממשלת בריטניה הודיע כי יתפטר מתפקידו

ראש ממשלת בריטניה מסר לחבריו הקרובים כי בכוונתו לסיים את תפקידו. ההחלטה התגבשה לאחר שבוע סוער שכלל התפטרויות של שרים בממשלה, בהם שר הבריאות, וקריאות פומביות מצד בכירי מפלגתו להעברת השלטון. מקורביו מודים: "הוא מבין שהנשמה התשיעית והאחרונה שלו מוצתה"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע לחברים קרובים כי בכוונתו לפרוש מתפקידו ולהציג לוח זמנים מסודר לעזיבתו אך מועד ההכרזה הרשמית טרם נקבע כך פורסם אמש (שבת) ב ב"דיילי מייל"

חבר קבינט אישר את הדברים ואמר: "קיר מבין את המציאות הפוליטית. הוא מבין שהכאוס הנוכחי אינו בר-קיימא. הוא פשוט רוצה להיות מסוגל לעשות זאת בדרך מכובדת ובאופן שהוא יבחר. הוא יציג לוח זמנים".





בסביבתו של אנדי ברנהאם, שצפוי להתמודד על ההנהגה, יש חילוקי דעות לגבי העיתוי הרצוי. בעוד שדובר רשמי מטעמו מסר כי הם "רגועים לגבי השאלה האם סר קיר יכריז על לוח זמנים", בכיר במחנה ברנהאם אמר כי "זה מרוץ הרבה יותר נקי אם קיר סטארמר על פתק ההצבעה. אנדי צריך להיות מסוגל להגיד - 'אם תצביעו לי, ארד לווסטמינסטר ואגרור אותו מרחוב דאונינג בשבילכם'".

ההחלטה על פרישה מתגבשת לאחר שבוע של טלטלות. ביום שלישי נשלח השר דארן ג'ונס לתקשורת כדי להכין את הקרקע להודעת פרישה ואמר: "איני מתכוון להקדים שום החלטה שראש הממשלה עשוי לקבל". אולם, רגע לפני ראיון נוסף, קיבל ג'ונס שיחה מלשכת ראש הממשלה: "תשנה את הקו שלך. אנחנו מתבצרים בעמדתנו".

ההתבצרות לוותה בתחושת בגידה מצד סטארמר כלפי שריו. "הגישה שלו הייתה - 'אני מנסה לעשות פה את הדבר הראוי והם כולם מנסים לדפוק אותי'", ציטט אחד המקורות את ראש הממשלה.



מתיחות זו החריפה לאחר שג'וש סיימונס, ממקורבי שרת הפנים ואחד האסטרטגים המרכזיים של סטארמר בעבר, פרסם מאמר ב"טיימס" ובו כתב: "אני לא מאמין שראש הממשלה יכול להתעלות לגודל השעה. הוא איבד את המדינה. עליו לפקח על מעבר מסודר לראש ממשלה חדש". שר בממשלה הוסיף: "מה שבאמת שבר את קיר היה שאנשים אמרו לו, 'אני עדיין איתך', ואז הם היו יוצאים וממשיכים לתאם באופן פעיל עם הקושרים".

ביום חמישי העריכו בממשלה כי ניתן יהיה לשנות את סדר היום באמצעות נתונים חיוביים על ירידה ברשימות ההמתנה במערכת הבריאות. אולם, שרת האוצר רייצ'ל ריבס אמרה בראיון ל-BBC: "בגלל הכסף הנוסף שאני הצלחתי להזרים לשירות הבריאות כשרת האוצר, זה אומר שרשימות ההמתנה ימשיכו לרדת". חבר קבינט אחר פירש את ההתבטאות כפומבית ומכוונת: "היא מתנתקת ממנו".

שעות לאחר מכן התפטר שר הבריאות וס סטריטינג, ובסמוך אליו התפטר סיימונס ממושבו בפרלמנט כדי לפנות את הדרך לברנהאם. "זו הייתה מכה ניצחת עבורם", חשף שר בממשלה. "הם חשבו שהם נפטרו מווס ושאנדי מבלף".

חבר קרוב של סטארמר התייחס להשלמה של ראש הממשלה עם המצב: "קיר עקשן. יש לו את היכולת להאמין ששום דבר אינו חקוק בסלע, שהוא חתול עם תשע נשמות. אבל עכשיו הוא מבין שהנשמה התשיעית, והאחרונה, מוצתה סוף סוף".