צפו: הכניסה האייקונית של נועם בצעדת הדגלים של האירוויזיון

בפתיחת גמר האירוויזיון, נועם בתן נכנס עם דגל ישראל במסגרת צעדת הדגלים המסורתית - וסיפק רגע שמשך תשומת לב רבה ברשת. במקביל, ישראל ממשיכה להתחזק בטבלאות ההימורים ומדורגת נכון לעכשיו במקום החמישי לקראת ההופעה של "מישל"

רגע לפני ההופעה הגדולה בגמר האירוויזיון, התקיימה גם השנה צעדת הדגלים המסורתית - אחד הרגעים הכי חגיגיים ומצולמים של התחרות, שבו כל נציגי המדינות נכנסים בזה אחר זה עם דגלי המדינות שלהם מול הקהל והמצלמות.

השנה, נועם בתן נכנס במקום השלישי בסדר הצעדה - בהתאם למיקום שלו בסדר ההופעות בגמר. אבל למרות המיקום המוקדם, נראה שהוא הצליח לגנוב לא מעט תשומת לב.

צפו בכניסה האייקונית של נועם בצעדת הדגלים

הכניסה שתפסה את הרשת

בתיעודים שעלו מהרגע, נראה בתן נכנס לבמה בביטחון, עם חיוך גדול ודגל ישראל ביד, כשהוא זוכה לתשואות מהקהל. ברשת כבר הספיקו להכתיר את הכניסה שלו כ"אייקונית", ורבים החמיאו ללוק, לנוכחות ולאנרגיה שהביא איתו לרגע החגיגי.

הכניסה של בתן מגיעה אחרי שבוע עמוס במיוחד עבור המשלחת הישראלית, שכלל חזרות, ראיונות וגם לא מעט רגעים ויראליים מאחורי הקלעים.

רגע לפני הגמר הגדול

כעת כל העיניים נשואות אל ההופעה של נועם בתן עם השיר "מישל", כשברשתות ובטבלאות ההימורים הוא ממשיך לעורר עניין גדול. נכון לעכשיו, ישראל מדורגת במקום החמישי בטבלאות ההימורים לקראת הגמר - נתון שמצליח להעלות עוד יותר את הציפייה סביב ההופעה שלו הערב.