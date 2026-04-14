פיקוד העורף בהודעה חשובה: עד ליום ראשון

על רקע ההתפתחויות במערכה והחשש מירי מוגבר משטח לבנון, נערכה הערב (ג') הערכת מצב ביטחונית בשיתוף פיקוד העורף. בתום הישיבה הוחלט כי מדיניות ההתגוננות לציבור תישאר ללא שינוי, ותהיה בתוקף עד ליום ראשון, ה-19 באפריל 2026, בשעה 20:00.
ההנחיות המלאות של פיקוד העורף
1. אזור הנחיה קו עימות - ישאר במדרג פעילות מצומצמת, ניתן לקיים פעילות חינוכית בתוך מרחב מוגן תקני.
2. אזורי ההנחיה גולן צפון, גליל עליון וביישובים קצרין וקדמת צבי - ישארו במדרג פעילות מצומצמת, פעילות חינוכית - ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
3. באזורי ההנחיה - גולן דרום, בקעת בית שאן, בקעה, ים המלח, ירושלים, יהודה, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב, ערבה ואילת - הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים.
שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות ללא שינוי.
תגובות