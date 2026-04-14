צה"ל מזהיר: ירי מוגבר לעבר ישראל בשעות הקרובות

בעקבות הערכת מצב ובהתאם להתפתחויות במערכה, בצבא מתריעים כי ייתכן מטח נרחב לעבר ישראל בשעות הקרובות

דובר צה"ל פרסם הערב (ג') הודעה חריגה ובה אזהרה מפני אפשרות לירי רקטי מסיבי משטח לבנון לעבר ישראל. על פי הערכת המצב העדכנית, המיקוד של המתקפה הצפויה צפוי להיות במרחב הצפון.

בצבא מבהירים כי מדובר בחלק מהתפתחות הלחימה וכי הכוחות ערוכים בשטח לכל תרחיש, הן בהיבט ההגנתי והן בהיבט ההתקפי.

"לגלות ערנות ולנהוג באחריות"

בצה"ל קוראים לתושבים, ובמיוחד לאלו המתגוררים בקו העימות ובאזור הצפון, לשמור על דריכות גבוהה. "יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר בהודעת הדובר.

ההנחיות מצילות החיים של פיקוד העורף נותרות בעינן, ובצבא מדגישים כי במקרה של אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו על פי פרק הזמן המוגדר.

ערוכים לכל שינוי

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר תנועות האויב מעבר לגבול. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכת המצב או שיוחלט על החמרת הנחיות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי דרך הערוצים הרשמיים.

נכון לעכשיו, צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה בלבנון במטרה להסיר את האיומים על תושבי הצפון ולהשיב את הביטחון לאזור, תוך מוכנות מלאה למעבר מהיר בין מגננה להתקפה רחבה.