תפנית מדינית: ארה"ב ואיראן צפויות להיפגש לסבב שיחות נוסף

גורמים דיפלומטיים מדווחים כי למרות הקצר בשיחות האחרונות בפקיסטן, ארה"ב ואיראן עדיין צפויות להיפגש בקרוב לסבב שיחות נוסף

גורמים דיפלומטיים פקיסטנים בכירים, העומדים בקשר עם שני צוותי המשא ומתן של ארה"ב ואיראן, מסרו לתקשורת הבינלאומית כי למרות מפלת סבב השיחות הראשון, שתי המדינות צפויות לחזור אל שולחן המשא ומתן, ייתכן כבר השבוע.

לאחר שסבב השיחות הראשון עלה על שרטון, אפילו עם גישתו המאפשרת של סגן הנשיא ג'יי די ואנס אל עבר המשטר האיסלאמי, רבים העריכו שתיתכן הסלמה לפני סבב שיחות נוסף, אך כעת נראה כי תמונת המצב שונה משרבים ציפו.

על פי מספר גורמים בכירים בשלטונות הפקיסטנים, המטווחים במגעים בין ארה"ב ואיראן, שני הצדדים מאותתים נכונות לחזור אל שולחן המשא ומתן, ייתכן כבר בהמשך השבוע הנוכחי.

על פי הפקיסטנים, שני הצדדים הצביעו על מוכנות לניסיון נוסף לגשר על הפערים הגדולים ביותר, תוכנית הגרעין האיראנית והשליטה במיצרי הורמוז. ייתכן כי נראה את שני הצדדים חוזרים אל איסלמבאד לסבב שיחות נוסף כבר בימים הקרובים.