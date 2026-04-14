הותר לפרסום: 11 לוחמי צה"ל נפצעו בקרב בבינת ג'בל

היום (שלישי) הותר לפרסום כי 11 לוחמי צה"ל מאוגדה 98 נפצעו הלילה במהלך פעילות מבצעית מורכבת במרחב העיירה בינת ג'בל שבדרום לבנון. האירוע הקשה התרחש כתוצאה מהתפוצצות רחפן נפץ שפגע בכוחות בעת שפעלו לטיהור תשתיות טרור במרכז העיירה. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה, ושניים נפצעו באורח בינוני ושאר הלוחמים נפצעו באורח קל.

מבצע הפינוי נערך תחת אש ובשילוב של כוחות אוויר ויבשה. שני לוחמים שנפצעו באורח בינוני פונו באמצעות מסוק לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לבית החולים רמב"ם בחיפה פונו שלושה לוחמים נוספים, בהם אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני.



שאר הפצועים שמצבם הוגדר קל פונו מהשטח באמצעות רכבים צבאיים ייעודיים שהוכנו מבעוד מועד כחלק מההיערכות הלוגיסטית של האוגדה לפינוי נפגעים מגזרת הלחימה.

רק אתמול נמנע אירוע דומה באותה הגזרה, כאשר לוחמי יחידת אגוז זיהו חוליית מחבלים המנסה להעלות לאוויר רחפן נפץ לעבר כוחותינו. הלוחמים פתחו באש מדויקת וחיסלו את המחבלים בטרם הצליחו לבצע את השיגור.



בצה"ל מציינים כי למרות האתגר המבצעי שמציבים הרחפנים בשטח הבנוי והסבוך, הכוחות ממשיכים במשימותיהם בנחישות רבה להסרת האיומים מעל יישובי הצפון.

הפעילות בבינת ג'בל, הנחשבת למעוז סמלי ומרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה, נמשכת גם בשעות אלו. על פי הערכות גורמי הביטחון, במרחב נותרו פחות מ-50 מחבלים המנהלים קרבות הגנה בודדים מתוך מבנים ותשתיות תת-קרקעיות. גורם צבאי מסר כי צה"ל קרוב להשגת שליטה מבצעית מלאה על כלל המרחב.



לדבריו, "אנחנו נמצאים בשלהי הפעולה במרחב העיירה המזוהה יותר מכל עם החיזבאללה, וההערכה היא שבתוך זמן לא ארוך נשלים את המשימה".