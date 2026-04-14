כל הערוצים שידרו את הטקס; הצופים הנחיתו מכה על ערוץ אחד

למרות שכלל ערוצי הטלוויזיה שידרו במקביל את הטקס הממלכתי מיד ושם, נתוני הצפייה חושפים כי רוב הציבור התרכז בשני מוקדים עיקריים

נתוני הרייטינג של ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו חושפים תמונה ברורה של הרגלי הצפייה בישראל: בעוד שכלל הערוצים שידרו את אותו הטקס הממלכתי מרחבת "יד ושם", הקהל בחר להתמקד בשני ערוצים מרכזיים, כשהוא משאיר את שאר גופי השידור עם נתונים חד-ספרתיים נמוכים.

במקום הראשון ניצבת קשת 12, שרשמה נתון של 14.8% צפייה במהלך הטקס. מיד אחריה, במקום השני ועם פער ניכר משאר המתחרים, ניצב ערוץ 14 שרשם 8.5% צפייה – נתון המדגיש את הפיכתו לאלטרנטיבה המרכזית עבור קהל רב גם בערבי זיכרון לאומיים.

המאבק על המקום השלישי

בעוד ששני הערוצים המובילים חלשו על נתח משמעותי מהצופים, שאר הערוצים נאלצו להסתפק בנתונים נמוכים משמעותית. ערוץ כאן 11 רשם 4.7% צפייה בטקס, כשהוא עוקף במעט את רשת 13 שהסתפקה ב-4.1% ובמקום השלישי בלבד. ערוץ i24NEWS, שנכנס לאחרונה לזירה, רשם 2.2% צפייה.

מהדורות החדשות: המגמה נמשכת

המגמה של שליטת שני הערוצים המובילים נמשכה גם במהדורות החדשות המוקדמות (לפני הטקס). חדשות 12 הובילה את הטבלה עם 14.5%, כאשר חדשות 14 שומרת על יציבות במקום השני עם 7% צפייה.

חדשות 13 נותרה מאחור עם 4.5%, ואחריה חדשות 11 עם 3.4%. המהדורה המוקדמת של i24NEWS רשמה 2% צפייה.