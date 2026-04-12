חגיגות במערב אירופה, חשש בישראל: כל התגובות למהפך ההונגרי

אירופה והעולם כולו מעכלים את המהפך הדרמטי בהונגריה, שישנה את עתיד האיחוד האירופאי כולו ואת יחסיו אל העולם, והתגובות לא מאחרות להגיע

הקולות עוד לא נספרו במלואן, אך התוצאות כבר בלתי נמנעות. ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, מנהיג הימין הוותיק ביותר של האיחוד האירופאי המכהן ברצף מאז 2010, הובס בבחירות ויודח מראשות הממשלה. התגובות מתחלקות אל 3 קטגוריות: חגיגות באיחוד האירופאי, זעם בוושינגטון וחששות בישראל.

הנשיא הצרפתי, עמנואל מקרון, מיהר לחגוג את תבוסתו של אורבן וכתב ברשתות החברתיות לאחר שיחה עם מנהיג האופוזיציה הזוכה, פטר מגיאר: "צרפת מברכת על ניצחונו, שמוכיח את החיבור של העם בהונגריה לערכי האיחוד האירופי".

גם קנצלר גרמניה בירך על הזכייה: "העם החליט, אני מצפה לעבוד איתך. בוא נאחד כוחות לאירופה חזקה, בטוחה, ומעל הכול מאוחדת".

נשיאת האיחוד האירופאי, אורסולה פון דר ליין, בירכה גם היא והצהירה בפוסט: "הונגריה בחרה היום באירופה".



גם מישראל הגיעה ברכה מהוססת מטעם ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, שבירך את מגיאר וכתב: "מברך את פטר מדיאר ומפלגת טיסה על הניצחון בבחירות בהונגריה. כולנו תקווה שתחת הנהגתך, היחסים בין ישראל להונגריה ימשיכו להעמיק ולהתחזק. בהצלחה!"