ישראל נערכת לחידוש המלחמה באיראן: "המכה תהיה קשה"

ברקע פתיחת שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בישראל נערכים לחידוש הלחימה: "המכה הבאה תהיה קשה וכוללת"

השקט המתוח של הפסקת האש עלול להתפוגג מהר מהצפוי. בעוד המשלחות של וושינגטון וטהרן מקיימות משא ומתן ישיר על אדמת פקיסטן, בישראל נערכים ליום שאחרי הכישלון. בכיר ביטחוני אמר הערב (שבת) ל"כאן חדשות" כי המצב שברירי ביותר והתחזית בדרג המדיני-ביטחוני נוטה לצד הפסימי.

למרות שישראל אינה יושבת סביב השולחן באיסלמאבאד, היא הציבה לממשל טראמפ "קווים אדומים" ברורים. הדרישות הישראליות כוללות פירוק מוחלט של יכולות ההעשרה בפורדו, הוצאת האורניום המועשר משטח איראן וניתוק מוחלט של הקשר שטהרן מנסה לייצר בין הזירה הלבנונית לתוכנית הגרעין.

ארה"ב מעבה כוחות; צה"ל דורך את המטוסים

במערכת הביטחון לא ממתינים לתוצאות הרשמיות של השיחות. גורמים ישראלים מציינים כי אין אמון בכך שהאיראנים יסכימו לוויתורים משמעותיים, ולכן ההיערכות לחזרה ללחימה נמצאת בעיצומה – אולי אף לפני תום השבועיים שהוקצבו להפסקת האש.

בשטח, התכונה רבה: צבא ארצות הברית מעבה משמעותית את נוכחותו במזרח התיכון בתיאום מלא עם ישראל. הגעתם של אלפי לוחמים מדיביזיה 82, לצד משלוחי חימושים כבדים ומטוסי קרב נוספים, נועדה להבהיר לאיראנים מה המחיר של גרירת רגליים בשיחות.

המטרה: שיתוק כלכלי

אם יחודשו חילופי המהלומות, נראה כי ישראל מתכננת לעלות מדרגה דרמטית ביעדי התקיפה. גורם ישראלי הבהיר כי המכה הבאה לא תתמקד רק באתרים צבאיים, אלא תהיה "קשה וכוללת". על הכוונת: נכסים אסטרטגיים של הרפובליקה האסלאמית, בהם מתקני אנרגיה, אתרי הפקת נפט ותשתיות לאומיות חיוניות, במטרה להסב נזק כלכלי בלתי הפיך למשטר האייתוללות.