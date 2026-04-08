נפתלי בנט בתגובה ראשונה להפסקת האש עם איראן

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, התייחס הערב לכניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן בנאום תקיף שבו שלח תנחומים למשפחתו של לוחם גולני טובאל יוסף ליפשיץ שנפל בלבנון. בנט בחר לפתוח בדברי אמת על המצב הביטחוני: ״זה לא ערב למילים חלולות על ניצחון היסטורי, ולא ערב לקינות על תבוסה מוחלטת. זהו ערב לדבר אמת״.

בנט הצדיע לכוחות הביטחון על פועלם, אך הבהיר כי המערכה רחוקה מסיום מוצלח. "יעדי המלחמה היו ברורים: פירוק מוחלט וקבוע של הגרעין, הטרור האזורי והטילים, והוצאת 460 ק״ג אורניום המועשר משטח איראן. יעדים אלו לא הושגו", קבע בנט והוסיף כי המערכה תישפט רק על העמידה בהם, שכן "כישלון יציב את ישראל מול איראן נקמנית ונחושה יותר".

"ההנהגה מכרה לנו אשליות"

בנאומו תקף בנט את ראש הממשלה נתניהו ושריו על הצהרות הניצחון לאורך המלחמה. "הסיבה שרבים כל כך מרגישים הערב מפח נפש היא שההנהגה מכרה לנו אשליות. הממשלה לא דיברה איתנו אמת. נתניהו ושריו התרברבו ללא הרף על ניצחון מוחלט מול חמאס, הכרעה מול חיזבאללה והבסת איראן, והערב כל הבטחות הסרק התפוצצו לנו בפנים".

לדבריו, חמאס, חיזבאללה ואיראן עדיין עומדות על רגליהן בשל התנהלות הממשלה: "זה מפני שממשלה שמפרקת את ישראל מבפנים לא תוכל להכריע את האויב מבחוץ! בשיא המלחמה, כשאנחנו זקוקים לכל חייל, הממשלה בזזה את הציבור העובד והמשרת והעבירה מיליארדים לטובה השתמטות".

הקריאה לשינוי ולהקמת ועדת חקירה

בנט חתם את דבריו בקריאה להחלפת ההנהגה ולשינוי סדרי העדיפויות במדינה. הוא קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועים ולפעול לגיוס נרחב של הציבור החרדי. "צריך להחליף את ההנהגה: להתחיל לנהל את המדינה. להפסיק לדחות בעיות כמו צמיחת אויבים סביבנו משך 15 שנה למימדים מפלצתיים".

"צריך לגייס עוד 20,000 מאחינו החרדים כדי שצה״ל יוכל לעמוד במשימות ההגנה", סיכם ראש הממשלה לשעבר. "אנחנו נאחד. נחזיר את האמון. נבנה את המדינה מחדש".