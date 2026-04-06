"השתגע?!": הרשת בהלם מהמינוי החדש של נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע אמש (ראשון) כי דוברו זיו אגמון יסיים את תפקידו בקרוב ובמקומו יתמנה עידו נורדן.

אלא שברשת היו בהלם מהמהלך הזה של נתניהו וטענו כי לא מדובר באיש שראוי להיות בתפקיד כה רגיש. נורדן מסתבר, פתח על שמו עשרות חשבונות ברשת ה-X (טוויטר לשעבר), דרכם הוא מגיב לעצמו, מחמיא ועוד.

הגולשים מצאו כי לאחר הופעה בכנסת, הגיב לעצמו נורדן "חד וברור, דיברת לעניין", "כל הכבוד על הופעה רהוטה".

נזכיר כי תחילה אמר אמש נתניהו כי הוא מקבל את התנצלותו של דוברו זיו אגמון וכי הוא יישאר בתפקידו, אלא שאז הגיע גל של תגובות נגד נתניהו, בין היתר של חברי כנסת מהליכוד, שטענו כי המהלך לא ראוי.

ואכן זמן קצר לאחר מכן, נתניהו חזר בו והודיע כי נורדן יחליף אותו.