יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סנדי בר

כולנו זוכרים אותה מהקמפיינים האייקוניים של שנות ה-90 ומהמסך הקטן, אבל כמה אנחנו באמת יודעים על סנדי בר? לרגל יום הולדתה ה-50, חזרנו לעשרה רגעים שמרכיבים את אחת הדמויות הכי מסקרנות בבידור הישראלי.
1. התחילה כנערה בת 17
סנדי בר התגלתה כבר בגיל 17 על ידי הצלם עדי ברקן - ומשם הדרך שלה לצמרת עולם הדוגמנות הייתה מהירה במיוחד.
2. מהדוגמניות הכי בולטות של שנות ה-90
בר הפכה לפנים של מותגים מובילים כמו קסטרו ופלפל, וכיכבה בקמפיינים, שלטי חוצות ופרסומות שהיו בכל מקום.
3. לוח השנה שעשה רעש
בשיא הקריירה כדוגמנית, הוציאה לוח שנה מצליח במיוחד - מהלך שהיה אז סמל סטטוס של ממש בתעשייה.
4. לא נשארה רק בדוגמנות
כבר בשנות ה-90 התחילה לשחק - והראתה שהיא הרבה מעבר לפרצוף יפה.
5. הפריצה הטלוויזיונית עם "זבנג!"
אחד התפקידים הכי זכורים שלה היה בסדרה "זבנג!", שם גילמה את מאיה שליט - דמות של "מלכת השכבה" שכולם זוכרים עד היום.
6. גם הנחיה, גם ילדים, גם פסטיגל
בר לא עצרה במסך הדרמטי - היא הנחתה בערוץ הילדים, השתתפה בפסטיגל והפכה לדמות מוכרת גם לקהל הצעיר.
7. ניסתה לפרוץ גם בארצות הברית
בתחילת שנות ה-2000 עברה ללוס אנג'לס עם אקי אבני בניסיון לפתח קריירה בינלאומית - ואף השתתפה בסרטים ובסדרות מעבר לים.
8. זוגיות מתוקשרת עם אקי אבני
מערכת היחסים עם אקי אבני הייתה אחת המדוברות בביצה. השניים נישאו, הביאו ילד לעולם - ובהמשך גם נפרדו.
9. לא נעלמה מהראדר
בניגוד לרבות מהדוגמניות של אותה תקופה, בר לא נעלמה: היא המשיכה לשחק, להופיע בפרסומות ולהיות פרזנטורית גם בשנים האחרונות.
10. לא מפחדת לאתגר את עצמה
גם בגיל 50, היא ממשיכה להופיע, להשתתף בפרויקטים - ואפילו נכנסה ל"רוקדים עם כוכבים", שם הוכיחה שהיא עדיין לגמרי במשחק.
