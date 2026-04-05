יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סנדי בר

סנדי בר חוגגת 50: מהפריצה המטורפת בגיל 17, דרך הקמפיינים האייקוניים והקריירה בארה"ב ועד החיים האישיים והקאמבק למסך - 10 דברים שלא ידעתם עליה

כולנו זוכרים אותה מהקמפיינים האייקוניים של שנות ה-90 ומהמסך הקטן, אבל כמה אנחנו באמת יודעים על סנדי בר? לרגל יום הולדתה ה-50, חזרנו לעשרה רגעים שמרכיבים את אחת הדמויות הכי מסקרנות בבידור הישראלי.

1. התחילה כנערה בת 17

סנדי בר התגלתה כבר בגיל 17 על ידי הצלם עדי ברקן - ומשם הדרך שלה לצמרת עולם הדוגמנות הייתה מהירה במיוחד.

2. מהדוגמניות הכי בולטות של שנות ה-90

בר הפכה לפנים של מותגים מובילים כמו קסטרו ופלפל, וכיכבה בקמפיינים, שלטי חוצות ופרסומות שהיו בכל מקום.

3. לוח השנה שעשה רעש

בשיא הקריירה כדוגמנית, הוציאה לוח שנה מצליח במיוחד - מהלך שהיה אז סמל סטטוס של ממש בתעשייה.

4. לא נשארה רק בדוגמנות

כבר בשנות ה-90 התחילה לשחק - והראתה שהיא הרבה מעבר לפרצוף יפה.

5. הפריצה הטלוויזיונית עם "זבנג!"

אחד התפקידים הכי זכורים שלה היה בסדרה "זבנג!", שם גילמה את מאיה שליט - דמות של "מלכת השכבה" שכולם זוכרים עד היום.

6. גם הנחיה, גם ילדים, גם פסטיגל

בר לא עצרה במסך הדרמטי - היא הנחתה בערוץ הילדים, השתתפה בפסטיגל והפכה לדמות מוכרת גם לקהל הצעיר.

7. ניסתה לפרוץ גם בארצות הברית

בתחילת שנות ה-2000 עברה ללוס אנג'לס עם אקי אבני בניסיון לפתח קריירה בינלאומית - ואף השתתפה בסרטים ובסדרות מעבר לים.

8. זוגיות מתוקשרת עם אקי אבני

מערכת היחסים עם אקי אבני הייתה אחת המדוברות בביצה. השניים נישאו, הביאו ילד לעולם - ובהמשך גם נפרדו.

9. לא נעלמה מהראדר

בניגוד לרבות מהדוגמניות של אותה תקופה, בר לא נעלמה: היא המשיכה לשחק, להופיע בפרסומות ולהיות פרזנטורית גם בשנים האחרונות.

10. לא מפחדת לאתגר את עצמה

גם בגיל 50, היא ממשיכה להופיע, להשתתף בפרויקטים - ואפילו נכנסה ל"רוקדים עם כוכבים", שם הוכיחה שהיא עדיין לגמרי במשחק.