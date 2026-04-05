הלם בנווה אילן: גיא זוארץ כבר לא ינחה את "האח הגדול". מי יכנס לנעליו?

גיא זוארץ נפרד מהמסך של 'האח הגדול' לטובת 'הישרדות', ומי שנכנס לנעליו הגדולות הוא כוכב רשת מפתיע במיוחד. איך המהלך ישפיע על משדרי ההדחה הדרמטיים ומי הוא המנחה שיחליף את גיא?

שינוי מפתיע בבית הכי מדובר במדינה: קווין רובין יחליף את גיא זוארץ בהנחיית משדרי ההדחה של "האח הגדול".

המהלך מגיע בעקבות נסיעתו של זוארץ לחו"ל, שם הוא מצלם את העונה החדשה של "הישרדות". בזמן היעדרו, מי שייקח את המושכות ויעמוד על הבמה הוא רובין, שיצטרף ללירון וייצמן שממשיכה להוביל את התוכנית כרגיל.

כניסה לנעליים גדולות

אין ספק שמדובר באתגר לא קטן: זוארץ מזוהה כבר שנים עם הפורמט והפך לאחד הפנים הבולטות של התוכנית. עכשיו, רובין יצטרך להיכנס בדיוק לרגעים הכי רגישים של העונה - משדרי ההדחה החיים.

צעד נוסף בקריירה

עבור קווין רובין, מדובר בקפיצה משמעותית. אחרי שהפך לדמות מוכרת ברשתות ובמסך, הוא מקבל הזדמנות להוביל פורמט בפריים טיים - ועוד כזה שמייצר לא מעט כותרות.

האם הוא יצליח להיכנס לנעליים של זוארץ ולהחזיק את המשדרים? את זה נגלה כבר בפרקים הקרובים.