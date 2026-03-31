סוף זמן ביעור חמץ וסוף זמן אכילת חמץ 2026 תשפ"ו

ביום חמישי יחול חג הפסח תשפ"ו. עד מתי מותר לבער את החמץ ויותר חשוב: עד מתי מותר לאכול חמץ? ואם עדיין לא מכרתם את החמץ שלכם יש לכם הזדמנות אחרונה לעשות את זה

לאחר תפילת מעריב של היום (שלישי) בודקים את החמץ לאור הנר בברכה, ככתוב בסידורים. חצי שעה לפני הלילה אין להתחיל בכל מלאכה או בסעודה.

בודקים עם נר בעל פתילה אחת את כל המקומות אשר סביר שיש בהם חמץ, כולל רכב (עם פנס). אסור לדבר בין הברכה לבדיקה. וראוי להימנע מלדבר בכל בדיקת חמץ עד תומה, חוץ מדיבור לצורך הבדיקה.

בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. ואם בעל הבית רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו על סמך ברכה שבירך בעל הבית. ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק.

לאחר הבדיקה, אומרים ביטול חמץ, כנוסח שבסידורים. יש להבין את הנאמר, ולומר את הביטול גם במילים פשוטות המובנות למבטל. הביטול הוא עיקר המצווה ועל כן יש להשקיע בו זמן וכוונה.

לפני תחילת בדיקת החמץ יברך

בָּרוּךְ אַתָּה יי , אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל בִּעוּר חָמֵץ

אחר הבדיקה יבטל החמץ, והוא מצות עשה דרבנן. וצריך להבין את ענין הביטול, שהוא מפקיר את כל החמץ שברשותו שלא ראהו.

יאמר בקול שלוש פעמים:

כָּל חֲמִירָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי. דְּלָא חֲזִיתֵיהּ וּדְלָא בִיעַרְתֵּיהּ, לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

ומי שאינו מבין ארמית יוסיף:

כָּל חָמֵץ וּשְׂאֹר שֶׁיֵּשׁ בִּרְשׁוּתִי, שֶׁלֹּא רְאִיתִיו וְשֶׁלֹּא בִּעַרְתִּיו, יִתְבַּטֵּל וְיִהְיֶה כַּעֲפַר הָאָרֶץ.

והספרדים מוסיפים תפילה לאחר ביטול החמץ

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּתֵּן לָנוּ כֹּחַ וִיכֹלֶת וְעֵזֶר וְסִיּוּעַ, לְפַשְׁפֵּשׁ בְּנִגְעֵי בָּתֵּי הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ בַּעֲצַת יִצְרֵנוּ הָרָע:

אָנָּא יי, הַפְרֵד נָא מֵעָלֵינוּ צַד הָרַע שֶׁבַּיֵּצֶר הָרָע, וּתְזַכְּכֵנוּ וּתְלַבְּבֵנוּ בְּכֹחַ הַיֵּצֶר הַטּוֹב. הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתוֹרָתֶךָ. וְקָרְבֵנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ. וְהַחֲזִירֵנוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ. וּתְרַפֵּא אֶת מָאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה אֵיבָרִים, וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה גִּידִים שֶׁל נַפְשֵׁנוּ, וְשֶׁל גּוּפֵנוּ, רְפוּאָה שְׁלֵמָה. וְהַעֲלֶה אֲרוּכָה וּמַרְפֵּא לְכָל תַּחֲלוּאֵינוּ וּלְכָל מַכְאוֹבֵינוּ וּלְכָל מַכּוֹתֵינוּ. כִּי אֵל רוֹפֵא רַחְמָן וְנֶאֱמָן אָתָּה. עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ. וְהַצִּילֵנוּ מֵאִסּוּר חָמֵץ אֲפִלּוּ מִכָּל שֶׁהוּא, בְּשָׁנָה זוֹ וּבְכָל שָׁנָה וְשָׁנָה הַבָּאָה עָלֵינוּ לְחַיִּים טוֹבִים וּלְשָׁלוֹם, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ, יי צוּרִי וְגֹאֲלִי.

את החמץ שמשאיר לאכול בבוקר, יצניע בבית.

סוף זמן אכילת חמץ – יום רביעי י"ד ניסן (1.4.2022)

ירושלים: 10:07

תל אביב: 10:09

חיפה: 10:07

באר שבע: 10:09

סוף זמן ביעור חמץ, יום שני י"ד ניסן (22.4.2022)

ירושלים: 11:25

תל אביב: 11:27

חיפה: 11:25

באר שבע: 11:27