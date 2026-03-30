אימות רשמי: איראן מגייסת ילדים בני 11 למשמרות המהפכה

עליראז'ה ג'אפארי, ילד בן 11, זוהה באופן רשמי על ידי ארגוני זכויות אדם בינלאומיים כ'חייל-ילד' בשימוש משמרות המהפכה של איראן, לאחר שג'אפארי נהרג בפעילות יחידת באסיג' בטהראן.

הודעת משמרות המהפכה על מותו של ג'אפארי צילום: ללא קרדיט

לפי ממצאי "Hengaw" ארגון זכויות אדם נורווגי עם קשרים משמעותיים באיראן, הוא ה-'חייל-ילד' הראשון שזוהה באופן רשמי מתחילת הסכסוך, לאחר שדווח לפני כשבועיים על שינוי מדיניות במשמרות המהפכה וגיוס ילדים גם בגיל 12.

בתחילה, ניסה המשטר האיראני להסתיר את פרטיו של ג'אפארי וטען כי מדובר בילד שנהרג בהפצצות אמריקאיות או ישראליות על אזרחים, אך תוך זמן קצר זרוע של משמרות המהפכה אישרה את מותו בעת "פעילות מבצעית" והכירה בו כ'שאהיד' רשמי של המשטר, אימו סיפרה בהלוויתו כי עבד במחסום באסיג' יחד עם אביו כתוצאה ממחסור קשה בכוח אדם.

לפני מעל לשבוע דווח בכלי תקשורת ערבים כמו אל-עראביה הסעודי כי משמרות המהפכה הורידו רשמית את גיל הגיוס למשמרות המהפכה אל 12 בלבד, ועל פי דיווחים רבים ממפעילי מחסומי הבאסיג' כעת הם נערים או ילדים בעקבות חיסולם של רבים מאנשי הבאסיג' המקוריים.

גם במהלך מלחמת איראן-עיראק עשו משמרות המהפכה שימוש נרחב בחיילים-ילדים, כאשר אלפים מהם מתו בחזית הלחימה כנגד עיראק ובפעולות התאבדות.