בנט נגד ערוץ 14: "פשוט מנסים להשתיק את הרמטכ"ל"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את ערוץ 14 בעקבות הביקורת על הרמטכ"ל: "במקום לתת לו חיילים, פשוט מנסים להשתיק את זמיר באמצעות שופרות נתניהו ולשרטט אותו כאילו הוא פוגע בביטחון ישראל"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת מגישי ערוץ 14, זאת בעקבות המתקפות על הרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות האזהרה שלו לממשלה על המחסור של צה"ל בחיילים.

"בזמן מלחמה מכונת הרעל של נתניהו ושופרותיו פתחו במתקפה נבזית כנגד הרמטכ״ל זמיר, אחד המפקדים התקיפים שידעה ישראל, רק בגלל שהוא העז לומר לממשלה: 'אין לי מספיק חיילים לעמוד בכל המשימות ובשבע החזיתות. המילואימניקים שחוקים. תנו לי חיילים'" אמר בנט.

"הממשלה לא נותנת לצה״ל חיילים כי גולדקנופף ודרעי יפרקו את הממשלה אם ינסו לגייס חרדים" הוסיף ותקף. "‏אז במקום לתת לו חיילים, פשוט מנסים להשתיק את זמיר באמצעות שופרות נתניהו ולשרטט אותו כאילו הוא פוגע בביטחון ישראל".

"אנחנו רוצים לנצח, אבל זקוקים לחיילים!" הבהיר בסיכום. "את כל הבושה הזו נחליף בקרוב".