דובר צה"ל: "חסרים כ-15,000 חיילים, מהם 8,000 לוחמים"

דובר צה"ל מתייחס לדברי הרמטכ"ל ואזהרתו לגביי החוסרים בכוח האדם בצבא. לדבריו צה"ל מעמיק את הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של המשטר האיראני, אך המשימות של צה"ל התרחבו.

דובר צה"ל מתייחס ערב (חמישי) בהצהרתו להמשך מבצע "שאגת הארי" ומתייחס גם לבעיית כוח האדם של הצבא.

לדבריו "צה״ל מעמיק את הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני - יותר מ-1,000 מטרות של תעשיות הייצור הותקפו עד כה".

עוד אומר אפי דפרין כי "מתחילת מבצע ׳שאגת הארי׳ חיל האוויר, אמ"ן ואגף המבצעים מובילים מאמץ מתמשך לפגיעה במאמץ ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני".

"המאמץ כולל פגיעה שיטתית בפסי ייצור שלמים במטרה לגרוע את יכולות הייצור, הפיתוח והמחקר השונות בתעשיות האיראניות".

"במשך שנים, משטר הטרור האיראני פיתח מערך רחב של ייצור ומחקר של אמצעי לחימה שונים - במרכזם טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים, מערכות הגנה, לווינים, אמצעי לחימה ימיים ויכולות נוספות".

"הפיתוח האיראני נעשה בשילוב חברות פרטיות הפועלות בשיתוף פעולה עם גופי הביטחון של משטר הטרור האיראני, בהובלת משמרות המהפכה".

עוד מוסיף דפרין: "חלק מאמצעי הלחימה המיוצרים באיראן, מועברים לשלוחות הטרור ברחבי המזרח התיכון ומשמשים לפגיעה במדינת ישראל, האזור והעולם".

בהמשך נשאל במסיבת העיתונאים על דברי הרמטכ"ל ואמר כי "חסרים 15,000 חיילים בצה"ל, מהם 8,000 לוחמים. המשימות התרחבו".