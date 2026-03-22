הרמטכ"ל: "בתום המערכה באיראן - חיזבאללה יישאר מבודד"

ברקע אישור התוכניות להעמקת הלחימה בצפון, הרמטכ"ל הדגיש כי "המערכה מול חיזבאללה רק החלה", והבהיר כי "בתום המערכה באיראן חיזבאללה יישאר לבד ומבודד". לדבריו, "אין מקום בטוח למשטר ושלוחיו"

רב-אלוף אייל זמיר קיים אמש (שבת) אישור תוכניות להעמקת התמרון בלבנון יחד עם פורום המטה הכללי, מפקדי האוגדות ומפקדי החטיבות. לדבריו, המערכה מול חיזבאללה "רק החלה", וצה"ל נערך להמשך הלחימה במקביל למאמץ המרכזי מול איראן.

לדברי הרמטכ"ל, "איראן היא המאמץ העיקרי שלנו וזירת הצפון היא זירה מרכזית נוספת. הן שלובות זו בזו". הוא הוסיף כי חיזבאללה מהווה "שלוחה מרכזית של משטר הטרור האיראני", ואמר כי הארגון "שגה שגיאה חמורה כאשר בחר להצטרף למערכה נגד ישראל", צעד שלדבריו פוגע גם במדינת לבנון.





עוד אמר זמיר כי "המסר ברור: אין מקום בטוח למשטר ושלוחיו, כל איום על אזרחי מדינת ישראל ייתקל בתגובה נחושה, מדויקת ועוצמתית". בהמשך התייחס להיקף הפעילות עד כה ואמר כי בשבועות האחרונים תקף צה"ל יותר מ-2,000 מטרות, השמיד עשרות מחסני אמצעי לחימה וחיסל מאות מחבלים.

בהצהרה בעלת משמעות להמשך הלחימה בצפון אמר הרמטכ"ל: "המערכה מול חיזבאללה רק החלה, בתום המערכה באיראן חיזבאללה יישאר לבד ומבודד. זו מערכה ממושכת ואנחנו נכונים לה". לדבריו, צה"ל נערך כעת להעמקת התמרון והתקיפות "על פי תוכנית סדורה".





זמיר הדגיש כי ישראל לא תעצור "עד להרחקת האיום מהגבול והבטחת ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון". לצד ההיערכות ההתקפית, ציין כי צה"ל מחזק במקביל גם את קו ההגנה הקדמי, במטרה להגן על יישובי הצפון ועל התושבים באזור.

את דבריו חתם הרמטכ"ל בהבהרה כי צה"ל נערך למערכה ממושכת: "אנחנו ערוכים למערכה ארוכה ונמשיך לפעול ככל שיידרש, בהתקפה ובהגנה, על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון לאורך זמן".