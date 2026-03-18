במשך למעלה מעשור, מוחמד שרי ניהל את מכונת התעמולה של חיזבאללה, תוך שימוש ברשת "אל-מנאר" להפצת שנאה והאדרת טרור נגד עם ישראל. היום, הקול הזה הושתק. צה"ל סגר חשבון עם מוחמד שרי, ה"עיתונאי" שהיה מחבל בחליפה. בביירות ממררים בבכי.

בזמן שארגון הטרור חיזבאללה מנסה ללקק את הפצעים מהמכות האחרונות, בלבנון מדווחים היום (ד') על אבדה קשה למערך התעמולה של הארגון. מוחמד שרי, מי שכיהן כעשור כמנהל התוכניות הפוליטיות של רשת "אל-מנאר" – שופר ההסתה הרשמי של חיזבאללה – חוסל בתקיפת צה"ל בביירות.

שרי לא היה סתם איש תקשורת. הוא היה דמות מפתח במועצת המנהלים של הערוץ, והאיש שתפקידו היה להזריק את רעל ההסתה האיראני לבתים ברחבי המזרח התיכון. במשך שנים הוא ניצח על מכונת השקרים שהאדירה רוצחי יהודים וניסתה לזרוע פחד בציבור הישראלי, אך היום – השידור שלו הופסק לצמיתות.

בביירות המומים: "אבידה גדולה להתנגדות" בתקשורת הערבית מיהרו להספיד את שרי כ"שהיד" וכ"איש של אמת", אך בישראל התמונה ברורה הרבה יותר. מדובר במחבל לכל דבר, שגם אם לא החזיק רובה בידו, השתמש במצלמות ובמיקרופונים כנשק קטלני לא פחות. חיסולו בלב רובע זקאק אל-בלאט בביירות מעביר מסר חד לכל צמרת חיזבאללה: אף אחד לא חסין, גם לא אלו שמתחבאים מאחורי שולחן המגיש.

המסך יורד על מכונת השקרים גורמים ביטחוניים מציינים כי הפגיעה בשרי היא מכה מורלית קשה לארגון הטרור, שרואה איך שכבת הפיקוד והניהול שלו מתפוררת בכל החזיתות. "אל-מנאר" היא המנוע שדרכו חיזבאללה מנסה לשמר את השליטה בדעת הקהל הלבנונית, וחיסול של דמות כה ותיקה ומרכזית יוצר ואקום במערך הלוחמה הפסיכולוגית של הארגון.

בינתיים, ברשתות החברתיות בישראל הגולשים כבר חוגגים את "סגירת המשדר" של שרי. "עוד חשבון נסגר", כתב אחד הגולשים, "שיחפש עכשיו עבודה באולפנים של הגיהינום".