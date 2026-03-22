צה"ל מאשר: מחבל שפעל לקדם פיגועים בישראל חוסל בעזה

בצה"ל אישרו כי מחבל שפעל לקדם פיגועי טרור בשטח מדינת ישראל חוסל מוקדם יותר בתקיפה במחנה הפליטים אל-נוסייראת שבמרכז רצועת עזה

שעות אחרי שדווח על תקיפה ישראלית שפגעה ברכב משטרה במחנה הפליטים אל-נוסייראת שברצועת עזה, דובר צה"ל אישר כי הכוחות חיסלו היום (ראשון) מחבל אשר היווה איום ממשי ומיידי על אזרחי מדינת ישראל.

לפי הודעת הצבא, "המחבל חוסל בתקיפה ממוקדת ומדויקת על בסיס מודיעין אשר הצביע כי פעל לקדם מתווים לפיגועי טרור בשטח מדינת ישראל". עוד הובהר כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מידי".

כאמור, ברצועת עזה דיווחו מוקדם יותר היום כי ארבעה בני אדם נהרגו ומספר נוספים נפצעו בעקבות תקיפה ישראלית שפגעה ברכב משטרה במחנה הפליטים אל-נוסייראת. על פי הדיווחים המקומיים, התקיפה כוונה לעבר רכב משטרתי שנסע באזור, והובילה לנפגעים במקום. גורמים ברצועה ציינו כי בין הפצועים ישנם כמה שנפגעו באורח משתנה, ופונו לקבלת טיפול רפואי.