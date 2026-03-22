צה"ל חיסל 4 מחבלים ברכב משטרה במרכז רצועת עזה

ברצועת עזה מדווחים הערב (ראשון) כי ארבעה בני אדם נהרגו ומספר נוספים נפצעו בעקבות תקיפה ישראלית שפגעה ברכב משטרה במחנה הפליטים אל-נוסייראת, במרכז הרצועה.



על פי הדיווחים המקומיים, התקיפה כוונה לעבר רכב משטרתי שנסע באזור, והובילה לנפגעים במקום. גורמים ברצועה ציינו כי בין הפצועים ישנם כמה שנפגעו באורח משתנה, ופונו לקבלת טיפול רפואי.



נכון לשעה זו, לא נמסרה תגובה רשמית מצד צה"ל לגבי פרטי האירוע.



בתחילת שבוע שעבר, כלי טיס תקף רכב שבו נסעו מספר קצינים ושוטרים פלסטינים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, וחיסל את כל יושבי הרכב.



בתקיפה חוסלו שמונה בני אדם. בין המחוסלים נמצא איאד אבו יוסף, דמות בכירה במנגנוני הביטחון של חמאס. אבו יוסף החזיק בדרגה המקבילה לדרגת אלוף-משנה בישראל, ושימש כמפקד יחידת "התגובה המהירה" של הארגון.



