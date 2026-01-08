דורין אור, אחת המתמודדות הבולטות, הודחה מהתחרות "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". הדבר מגיע אחרי תקופה בה נשאלה שוב ושוב לגבי שמירת השבת והכריזה שיקרה נס

המתמודדת דורין אור בלטה מהרגע הראשון שלה בתחרות "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". השופטים התפעלו ממנה שוב ושוב, ואסי עזר הכריז בביטחון: "אני משוכנע על 1,000 שאת יכולה לזכות באירוויזיון". אבל שאלה אחת קטנה הציקה לאורך כל התוכנית: הרי אין סיכוי שהיא באמת תישלח. הסיבה לכך היא שאור, כמו מתמודדים נוספים בעבר, שומרת שבת.

הנקודה הועלתה לשיח הציבורי באתר סרוגים, ומאז נשאלה על כך דורין אור שוב ושוב. תשובתה ותקוותה היא שהשם יעשה נס, והאירוויזיון יעבור באורח פלא ליום אחר בשבוע. אבל מה שבאמת קרה, זה מה שכולם צפו מההתחלה – דורין אור הודחה.

ההדחה התקיימה בפרק ששודר אמש (רביעי) בקשת 12. "הכוכב הבא לאירוויזיון" עלתה עם פרק 27 לעונה, בסופו הודחה אור.

ייתכן כי עכשיו, לאחר ההשתתפות שלה בתוכנית והחשיפה הציבורית, תקבל אור מקפצה לקריירה שלה, ותוכל להופיע וליצור מוזיקה לצד שמירת השבת.