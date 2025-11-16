האודישן של דורין אור עוד לא שודר אבל אנחנו כבר יודעים שלאירוויזיון היא לא תגיע מהסיבה הפשוטה שהיא שומרת שבת והתחרות דורשת מהמתמודדים בה לעבוד במהלך השבת. אלא אם כן, תחליט אור בהפתעה גמורה, לחלל את השבת, מה שסביר שלא יקרה. ברור שדורין אור לא תטוס לאוסטריה

בהפקת "הכוכב הבא" חייבים תמיד לשדר לקהל שכל אחד יכול להצליח, ובשלב האודישנים רבים מהמתמודדים שצולחים אותו זוכים לשבחים ומחמאות רבות מהשופטים, שרובם יטענו כי הם ראויים לייצג את ישראל באירוויזיון.

אלא שעוד בטרם הגענו לשלב הנבחרת המתקדם של התוכנית אפשר בוודאות לסנן מספר מועמדים. במקרה שלנו מועמדת אחת, הזמרת דורין אור, שבשנים האחרונות מאוד התחזקה וחזרה בתשובה. בפרומו ששודר בקשת 12 ומציג את דורין אור כמתמודדת שבכל 12 העונות של הכוכב הבא – "לא היה דבר כמוה", אנחנו כבר יודעים מה יעלה בגורלה בהמשך התוכנית. אין צורך לצפות באודישן כלל על מנת לדעת זאת מראש.

שומרי שבת בתוכנית לעולם לא יוכלו לטוס ולייצג את ישראל באירוויזיון. האם קיים רב בישראל שיתיר למשתתף בתחרות לחלל שבת? סביר להניח שלא, ולכן התשובה במקרה של אור ברורה. אם תעבור את האודישן, היא כנראה תמשיך לעוד מספר שלבים עד ההדחה הבלתי נמנעת שצפויה להגיע בהמשך.

כולנו זוכרים את סאגת שמירת השבת של להקת שלווה, שפרשה מהתחרות מכיוון שידעו מראש כי חלק מההכנות לתחרות השירה הבינלאומית מתקיימות בשבת ומאלצות את המתמודדים לחלל שבת. בשנה שעברה הייתה זו המתמודדת רננה, שצלחה את האודישן אחרי שהיממה את השופטים. בשנה שלפני כן, מוריה אנג'ל שהתמודדה על מקום בנבחרת התוכנית, אך הודחה לפני שהגיעה לגמר ולכן לא היה שום מקום להתלבטות בנושא השבת. אבל גם אם הייתה מגיעה לגמר, קשה להאמין שהייתה יכולה לזכות. ככל הנראה הפקת התוכנית הייתה חייבת להראות שגם לדתיים יש מקום בריאליטי השירה הפופולרי בישראל.

בפרומו לאודישן הערב טוען אסי עזר "אני משוכנע על 1,000 שאת יכולה לזכות באירוויזיון". ייתכן שהוא צודק, אבל חילול השבת הוא דבר הכרחי להשתתפות ישראל בתחרות השירים הבינלאומית. האם דורין אור תסכים לחלל שבת? לדעתי לא, ולכן ברור שהיא מגיעה לתוכנית אך ורק בשביל להתפרסם.