הזמר והיוצר נועם בתן, הגיע לכוכב הבא והדהים את השופטים עם ביצוע מרשים לשירו "מדאם" שגרף לא פחות מ98%, ממש כמו יובל רפאל בעונה שעברה. צפו

העונה ה-12 של הכוכב הבא לאירוויזיון 2026 נפתחה בשבוע שעבר. אמש (מוצ"ש) שודר הפרק השני של העונה, כאשר מתמודד מפתיע הגיע לתוכנית – הזמר והיוצר נועם בתן. הזמר ביצע את השיר המקורי שלו "מדאם", שעומד כבר על מיליון צפיות ביוטיוב. הוא כמובן הרים את המסך עם הישג מרשים במיוחד – 98 אחוזים.

צפו – נועם בתן מרים את המסך עם הביצוע שלו – "מדאם":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נועם בתן הכוכב הבא (באדיבות קשת 12)

מי שהגיעה להישג דומה באודישן הפתיחה שלה, היא לא אחרת מאשר יובל רפאל. הנציגה שלנו לאירוויזיון 2025 גם היא הביאה ביצוע בלתי נשכח, לשיר "Anyone" של דמי לובאטו. היא השיגה 98 אחוזים וחמישה כחולים מהשופטים, ממש כמו נועם בתן. האם זאת תחזית בטוחה לנציג שייבחר? מובן שלא, אבל זה ממצב את בתן בתור אחד המתמודדים החזקים ביותר בתחרות כרגע.

רגע בולט נוסף שהתרחש בפרק אמש, היה כאשר המתמודדת שירה זלוף, בת 24 מתל אביב, הרימה את המסך עם ביצוע לשיר מקורי שלה "אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין".

השופטים התלהבו על השיר כבר מהתו הראשון, והכתירו את השיר המקורי: "הביצוע של האודישינים". זלוף הגיעה להישג מרשים של 90%, שספק אם יישבר העונה, עם שיר מקורי אחר.