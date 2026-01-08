דני אבדיה עם 41 נקודות הוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס ועורר שוב סערה: "דני אבדיה הוא המפגע הכי חסר בושה בליגה כולה"

דני אבדיה עם עוד משחק מדהים ב-NBA. קלע הבוקר (חמישי) 41 נקודות, בדרך לניצחון הרביעי ברציפות. הכוכב הוסיף שישה ריבואנדים ושני אסיסיטים בדרך לניצחון על יוסטון רוקטס.

פורטלנד מחזיקים ברצף הניצחון הגדול ביותר בליגה עם ארבעה. אחרי שבוסטון סלטיקס הפסידו הלילה 114:100 לדנבר נאגטס. בזכות הניצחון, פורטלנד עלו ל-18 ניצחונות מול 20 הפסדים, כשאנחנו מתקרבים לאמצע העונה. הטרייל בלייזרס, במקום התשיעי במערב, הרחיבו את הפער מהמקום ה-11 שלא מוביל לפלייאין לשלושה וחצי משחקים.

עוד באותו נושא אחרי ההישג ההיסטורי: אבדיה שוב התפוצץ 08:45 | שמחה רז 1 0 😀 👏

אבדיה שוב עורר סערה ברשת כשלצד אוהד שכתב עליו שהוא השחקן הטוב ביותר בליגה מבחינת עלות תועלת אחר כתב עליו: "דני אבדיה הוא המפגע הכי חסר בושה בליגה כולה. אי אפשר אפילו לנשום עליו בלי שהשופטים יתנו לו זריקות עונשין".

ברשת מתלהבים: "אבדיה שחקן MVP"

אוהד כתב: "איזה שחקן! הוא מוציא מספרי MVP!" אחר התלהב: "דני אבדיה פשוט בלתי ניצן לעצירה הלילה! קולע את הסל מחצי מרחק בקלאץ' הזה פלוס העבירה! הוא גם קולע מהקו, מה שנותן לו 39 נקודות במשחק – שיא עונתי! מוליך את ה-NBA עם 41 סל ועבירה העונה. וואו!!!!!".



כמו שהסברנו בעבר הכעס על הישראלי מגיע בעקבות שינוי קטן בהוראות השופטים ב-NBA, שהגבילו את אפשריות העבירה בשחקנים שחודרים לסל. אבדיה מוביל את ה-NBA בניסיונות החדירה, ולכן מקבל הרבה שריקות. העלייה בכמות השריקות שהוא מקבל, מביא לכעס מאוהדים שטוענים שהשופטים מוטים לטובתו.

לפני יומיים הכוכב הישראל שנבחר לשחקן השבוע במערב, התפוצץ עם 33 נקודות 8 ריבאונדים, 9 אסיסטים בשלושה רבעים, בדרך לניצחון אדיר על יוטה 117:137.