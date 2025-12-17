52 שנה מאז האליפות ב-1973, הקבוצה שנחשבה ללוזרית הגדולה בארצות הברית זכתה בגביע ה-NBA אחרי ניצחון 113:124 על סן אנטוניו ספרס

ניו יורק ניקס חגגו הבוקר (רביעי) תואר היסטורי: 52 שנה מאז האליפות ב-1973, הקבוצה שנחשבה ללוזרית הגדולה בארצות הברית זכתה בגביע ה-NBA אחרי ניצחון 113:124 על סן אנטוניו ספרס.

הניקס היו הטובים במאני טיים, וגם וומבניאמה שחזר מפציעה לפני חצי הגמר לא הצליח להושיע את הספרס. הניקס לא הובילו בשלושת הרבעים האחרונים, אך ריצה 1:12 בתחילת הרבע האחרון הביאה להם את היתרון אותו לא איבדו עד הסוף.

כזכור לפני יומיים הניקס עלו לגמר טורניר אמצע העונה, (גביע ה-NBA) אחרי ניצחון 120:132 על אורלנדו מג'יק. סן אנטוניו ספרס, הדהימה בדרך לשם את האלופה אוקלהומה סיטי עם ניצחון דרמטי 109:111 ועצרה אותה אחר-16 ניצחונות רצופים. ההפסד האחרון של האלופה היא לדני אבדיה וחבריו אי שם ב-6.11.