בעקבות דבריו של יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף לפיהם הסנקציות על מי שלא מתגייס לצבא הן כמו "הטלאי הצהוב" שהיה ליהודים בשואה, בימין מתנערים ממנו ותוקפים את דבריו בחריפות.
השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "מזל שגולדקנופף המנותק הוא כבר לא חלק מקואליציית המחנה הלאומי שלנו וכפי המסתמן הוא גם לא עתיד לחזור. אין מקום בקואליציה שלנו לאנשים מנותקים ואטומים שלא מפסיקים לפגוע בעם ישראל, בלוחמי צה"ל ולומדי התורה. לוחמינו הגיבורים הם הם הנלחמים בנאצים שבכל דור ודור ומונעים מהם לממש את התכנית הסופית שהגה מי שהגה את הטלאי הצהוב. הציונות הדתית מוכיחה שאפשר לשלב ספרא וסיפא ואנחנו נחושים להוכיח שגם הציבור החרדי מסוגל לכך".
גם השר עמיחי שיקלי מהליכוד תקף את גולדקנופף ואמר: "נתקלתי בפוליטיקאים מנותקים, אבל גולדקנופף הוא באמת קומה נפרדת. מהשיט בדנובה בליווי צ׳לו ועד השוואת סנקציות על השתמטות לטלאי צהוב – ניתוק מוחלט מחללית האם. לציבור שלו מגיע הרבה יותר".
יוסף חדאד
גולדקנופפ,הוא סוג של אדם טיפש בור וחסר חשיבות,לא צריך להדהד את דבריו ולא להתייחס אליו הוא גם ככה לא שייך למחנה הלאומי.18:18 04.01.2026
שירי מנתניה
מזל, שהממשלה ממשיכה למנוע מחרדים להתגייס, למרות שגולדקנופף התפטר ממנה. התפטר או לא התפטר, ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם ממשיכה בשלה.18:14 04.01.2026
קואליציה או לא קואליציה
יהדות התורה ממשיכה לקבל כספים קואליציוניים. נס גלוי.18:17 04.01.2026
שירי מנתניה
אז המחנה הלאומי זה בעצם מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? בגלל זה הגמד ממפלגת הכסא הדתי, חלק מממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? מה זה משנה אם גודקנופף התפטר ממשלת...
אז המחנה הלאומי זה בעצם מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? בגלל זה הגמד ממפלגת הכסא הדתי, חלק מממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? מה זה משנה אם גודקנופף התפטר ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם או לא? ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם עדיין קיימת ועדיין מונעת מחרדים להתגייס.המשך 18:12 04.01.2026
אפרים
שוב למדנו בפעם המי יודע כמה: החרדים מתייחסים אל עצמם כאל היהודים האמיתיים, היהודים באמונה, ואנחנו בשבילם, היהודים שבבשר שאלוקים הרחיק - בדיוק טענת הנוצרים ! לכן כל פגיעה בכת...
שוב למדנו בפעם המי יודע כמה: החרדים מתייחסים אל עצמם כאל היהודים האמיתיים, היהודים באמונה, ואנחנו בשבילם, היהודים שבבשר שאלוקים הרחיק - בדיוק טענת הנוצרים ! לכן כל פגיעה בכת של עצמם היא אנטישמיותהמשך 18:09 04.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: אפרים
ואיך הליכוד מתייחסת לחרדיות? כאל קבלני קולות, שמוכרים לו מנדטים תמורת מיליארדים ותמורת מניעת הגיוס שלהם.18:17 04.01.2026
