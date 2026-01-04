יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, אמר כי הסנקציות על מי שלא מתגייס לצבא הן כמו "הטלאי הצהוב" שהיה ליהודים בשואה. בימין התנערו ממנו: "ניתוק מוחלט"

בעקבות דבריו של יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף לפיהם הסנקציות על מי שלא מתגייס לצבא הן כמו "הטלאי הצהוב" שהיה ליהודים בשואה, בימין מתנערים ממנו ותוקפים את דבריו בחריפות.

השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "מזל שגולדקנופף המנותק הוא כבר לא חלק מקואליציית המחנה הלאומי שלנו וכפי המסתמן הוא גם לא עתיד לחזור. אין מקום בקואליציה שלנו לאנשים מנותקים ואטומים שלא מפסיקים לפגוע בעם ישראל, בלוחמי צה"ל ולומדי התורה. לוחמינו הגיבורים הם הם הנלחמים בנאצים שבכל דור ודור ומונעים מהם לממש את התכנית הסופית שהגה מי שהגה את הטלאי הצהוב. הציונות הדתית מוכיחה שאפשר לשלב ספרא וסיפא ואנחנו נחושים להוכיח שגם הציבור החרדי מסוגל לכך".

גם השר עמיחי שיקלי מהליכוד תקף את גולדקנופף ואמר: "נתקלתי בפוליטיקאים מנותקים, אבל גולדקנופף הוא באמת קומה נפרדת. מהשיט בדנובה בליווי צ׳לו ועד השוואת סנקציות על השתמטות לטלאי צהוב – ניתוק מוחלט מחללית האם. לציבור שלו מגיע הרבה יותר".