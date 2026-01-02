צו סגירה ניתן לאתר בניה ברחוב האורגים בבת ים, לאחר שנעצר בו שוהה בלתי חוקי שהועסק ולן במקום. כמו כן אותר במקום ספר בערבית עם תמונתו של אדולף היטלר

במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים מבצעים שוטרי מחוז תל אביב פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.

בתאריך 30.12.25, במהלך הפעילות של שוטרי משטרת בת ים, אותר באתר בניה ברחוב האורגים בבת שוהה בלתי חוקי, תושב שטחים, ללא אישורי שהייה, שהועסק ולן במקום. השב"ח נעצר ובמקום בו שהה נתפס ספר בערבית עם תמונתו של אדולף היטלר. כמו כן, עוכב לחקירה באזהרה המעסיק של השב"ח.

בעקבות החקירה פעלו שוטרי הרישוי של תחנת בת ים ומרחב איילון לסגירת האולם וממ"ז ת"א חתם אתמול על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים מאתמול עד לתאריך 29.1.26 כולל. החקירה בעניין בעלים של האולם נמשכת.