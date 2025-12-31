שעות אחרי שדווח על חמישה רכב שעלו באש בחניון, צוות חקירה מטעם כבאות והצלה לישראל סיים כעת (רביעי) את חקירת נסיבות אירוע שריפת הרכבים שאירע הלילה ביישוב להבים. בצוות אמרו כי "מממצאי החקירה עולה באופן חד משמעי כי מדובר באירוע "הצתה מכוונת".
"במהלך החקירה נבחנו כלל הממצאים בשטח, לרבות מוקדי האש, דפוס התפשטות השריפה וסימנים המעידים על התערבות אנושית" נמסר. "ממצאי החקירה הועברו להמשך טיפול וחקירה לידי משטרת ישראל".
כאמור, הלילה דווח כי חמישה כלי רכב עלו באש בחניון ביישוב להבים שבנגב. צוותי כבאות והצלה הגיעו למקום ופעלו לכיבוי הרכבים הבוערים, כשהאירוע הסתיים ללא נפגעים. בהמשך דווח כי ייתכן שמדובר בפעילות "תג מחיר" מצד תושבי הכפר הבדואי הסמוך ללהבים, בו החל בימים האחרונים מבצע משטרתי נרחב לאיסוף נשק. במשטרה אמרו כי נפתחה חקירה לבירור הנסיבות, אך עד כה לא נעצרו חשודים באחריות להצתה.
לפי הודעת שירותי הכיבוי, הדיווח הראשוני על השריפה התקבל בשעה 1:48 לפנות בוקר. "צוותי כיבוי וחילוץ ממרחב באר שבע שהוזנקו למקום זיהו עם הגעתם חמישה כלי רכב בוערים כליל" נמסר. "לוחמי האש פעלו במהירות ובמקצועיות לכיבוי מוקדי הבעירה, ביצעו בידוד וסריקה, וניתקו מקורות אנרגיה — ובכך מנעו את התפשטות האש לרכבים נוספים ולסביבה".
