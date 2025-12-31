מועצת התכנון העליונה תאשר להפקדה תוכנית מתאר ל 126 יחידות דיור בשא-נור, סמוטריץ' ויוסי דגן, שמובילים את החזרה, ביקרו בשא-נור והתחבקו בדמעות

צעד דרמטי לשיקום ההתיישבות בצפון השומרון: מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי תאשר הבוקר (רביעי) להפקדה את תכנית המתאר החדשה ליישוב שא-נור. התוכנית, כוללת 126 יחידות ומהווה את הבסיס החוקי להקמתו מחדש של היישוב, כ-20 שנה לאחר שנעקר ונהרס.

על פי התוכנית, בתוך כחודשיים היא צפויה להיכנס לתוקף, מה שיאפשר למשפחות לעלות ליישוב בצורה מאושרת, מוסדרת ומתוקצבת על ידי המדינה. האישור מגיע לאחר מאמץ תכנוני ומאבק ציבורי ממושך שהוביל ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן, מגורש משא-נור, וחבר בגרעין השיבה – יחד עם גרעין חומש – שא-נור.

בביקור הייתה התרגשות מיוחדת מכיוון שראש מועצת שומרון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו ממקימי "חומש תחילה" והובילו במשך שנים ארוכות את המאבק הציבורי לחזרה לצפון השומרון, בעליות ההמונים, ובעבודה הפרלמנטרית – וכעת מובילים יחד את המהלך המדיני והחוקי לבנייה מחדש של יישובי צפון השומרון, בצלאל סמוטריץ' כשר האוצר והשר במשרד הבטחון ויוסי דגן כראש המועצה האזורית שומרון. במהלך הסקירה והמעבר על פרטי התוכנית, השניים התחבקו בדמעות. השר בצלאל סמוטריץ׳ הודה למנהלת ההתיישבות, למנהל האזרחי, לכל אנשי המקצוע, ולראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

השר סמוטריץ" אמר ליוסי דגן: "במשך 20 שנה אתם מובילים את הדרישה לשוב, ועכשיו אתם מובילים את העבודה המקצועית של הגשת התוכנית". הוא הוסיף והודה לצה"ל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד ולשר הביטחון ישראל כ"ץ, והוסיף: "אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש מצפון השומרון, ומיישבים את ארץ ישראל מחדש".

יוסי דגן בשא-נור: "זה רגע היסטורי"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "זהו רגע של תיקון היסטורי. 20 שנה אנחנו נלחמים, חולמים ונאבקים כדי לתקן את האיוולת והפשע של הגירוש והריסת היישובים בצפון השומרון. הרגע הזה בו ממשלת ישראל, מועצת התכנון העליונה מאשרת את הדבר המרכזי – ההפקדה של תוכנית המתאר של שא-נור, הוא רגע ציוני, רגע יהודי, רגע של תיקון עוול ורגע של התחלה חדשה".

דגן הודה בהתרגשות לשר סמוטריץ': "אני מבקש להודות לך בצלאל היקר, לפני השר בצלאל, בצלאל ממייסדי חומש תחילה, חבר המטה המצומצם, שעמד איתנו לאורך כל המאבקים והשנים ולא מצמצת לרגע להדוף את ביטול חוק הגירוש בממשלה, כמו שעשינו בשטח. אז קודם כל כיוסי משא-נור ובשם המשפחה שלי ובשם כל המשפחות של היישוב הזה, בשם כל עם ישראל – הדבר הזה שהתחיל בחומש, במסירות הנפש בשטח, במסירות הנפש שלך, הוביל אותנו לתיקון הגדול הזה, יש לך חלק משמעותי ואקוטי בתיקון ובחזרה לצפון השומרון ובעזרת השם נחזור לגוש קטיף".

ראש המועצה הדגיש בפני השר במשרד הביטחון כי המועצה האזורית שומרון "ערוכה על כל האגפים שלה להחזיר לכאן את כל המשפחות, גם את שלי, לעלות לכאן בצורה מלאה". דגן הוסיף: "מי שרצה לגרש אותנו מכאן יקבל פי 10 יהודים, נבנה את גנים וכדים ביחד, ואנחנו עובדים על עוד יישובים חדשים – חוזרים הביתה!".