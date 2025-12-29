התחילה תוכנית להחזרה מלאה של הישיבה והתיישבות לקבר יוסף, שמתחילה בפיילוט של כניסה עד 8:00 בבוקר יוסי דגן: "לא צעד נקודתי אלא דרך לחזרה קבועה"

חשיפה: ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות מובילים תוכנית רחבה וסדורה שמטרתה להביא לחזרה קבועה של יהודים לקבר יוסף. התוכנית גובשה יחד עם גורמים נוספים והיא מבוססת על צעדים מדורגים שנועדו להשיב את הנוכחות היהודית למקום הקדוש באופן קבוע. דגן וסוכות פעלו בקמפיין משותף יחד עם גורמים נוספים בקמפיין שכלל הסברה הן לציבור הרחב והן מול הממשלה וחברי הכנסת.

אחת הרגליים המרכזיות בתוכנית היא החזרת הכניסות לקבר גם לאור יום. לאחר ההחלטה שהתקבלה בנוגע לאפשרות כניסה גם בשעות היום, צפויה להתקיים פגישה נוספת כחלק מהמהלך הכולל, שבסיומה הציפייה היא להאריך את שעות הכניסה והשהות גם מעבר לשעה 8:00 בבוקר.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו שמחים שהלחץ והפעילות נושאים פרי קבר יוסף הוא לב הזהות וההיסטוריה שלנו. החזרת הכניסות לאור יום היא לא מהלך נקודתי אלא חלק מתוכנית רחבה וברורה לחזרה קבועה למקום הקדוש. אנחנו פועלים בעקביות ובאחריות כדי לתקן עוול של שנים ולהחזיר את הנוכחות היהודית לקבר יוסף בצורה קבועה ובטוחה".

חבר הכנסת צבי סוכות אמר: "הגיע הזמן כבר מזמן לתקן את חטא מכירת יוסף המודרני. ב07.10.2000 מדינת ישראל ברחה מהטרור ונטשה את קבר יוסף הצדיק. אנחנו בעז"ה נוביל את התיקון".